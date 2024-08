Un ristorante in Toscana caccia tre clienti che hanno ordinato “troppo poco”

Non capita spesso, ma a volte ci si siede a tavola al ristorante con poco appetito. E allora ordini una pizza e un’insalata, pensando di finire il pranzo in fretta, ma non metti in conto la reazione del ristorante, ovvero quella di rifiutarsi si servirti quello che hai chiesto perché è troppo poco.

Può un ristorante decidere che i clienti ordinano troppo poco e chiedere di lasciare il tavolo a chi invece spenderà di più?

Videos by VICE

Siamo sul lungomare della Versilia, dove a una famiglia di un politico toscano viene chiesto di alzarsi e lasciare il ristorante perché l’ordinazione non era congrua ai costi che il ristorante avrebbe dovuto sostenere per l’apparecchiatura.

La famiglia di Corrado Guidi, protagonista dell’accaduto, a quel punto ha lasciato il locale dichiarando di essere rimasto scandalizzato.

“Mi ha scandalizzato soprattutto la maleducazione. Avrei potuto capire se mi avesse parlato in privato, ma sono stato affrontato di fronte a tutti. In queste ore ho ricevuto molte offerte dai locali di Viareggio che mi invitano a pranzo e a cena e non voglio generalizzare sull’accoglienza di Viareggio. Anche se mi arrivassero le scuse di sicuro in quel locale non torno più”.

Il proprietario del ristorante Sa Playa – che non era presente durante l’increscioso incidente – ha cercato di contattare la famiglia lesa con scarsissimi risultati. Va detto che in seguito le sue dichiarazioni non hanno certo aiutato a far rientrare l’incidente: “Arrivano in molti e spendono poco, ma sono comunque accolti. È chiaro che se ordinano due caffè dico loro che non siamo un bar e se vogliono una margherita in due consiglio loro di andare nella vicina pizza al taglio, con il mio biglietto da visita”.

Ma è davvero il caso di allontanare un cliente se non consuma abbastanza? Anche se si ordina una pizza in due?

Intanto sul web le prime reazioni di disappunto. Su Tripadvisor si legge “Vi siete scavati la fossa da soli, siete consapevoli di quello che combinate?”.

Screen TripAdvisor

Ma quello che è accaduto in Versilia non è un caso isolato. A inizio agosto un altro politico era stato invitato ad allontanarsi da un ristorante; questa volta il cliente voleva mangiare – probabilmente tanto, chissà – ma indossava dei bermuda al posto dei pantaloni lunghi. In quell’occasione era stato il dress code, pare opportunamente segnalato, a costringere il cameriere a chiedere al cliente di uscire dalla struttura.

Cosa ci insegna questa storia? Andate al ristorante sempre con tanto appetito e assicuratevi che il dress code sia adeguato, oppure semplicemente cambiate ristorante