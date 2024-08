I ristoranti cinesi che ci fanno letteralmente impazzire a Milano

Primati di Milano: i corsi d’acqua più sopravvalutati al Mondo (i Navigli, davvero?); i migliori ristoranti cinesi della penisola. La comunità cinese a Milano non ha solo saputo creare una scena gastronomica piena di prelibatezze regionali, ma ha saputo evolversi a tal punto da offrire un panorama ristorativo che non ha nulla da invidiare a quella di altre città europee. Insomma per capirci: no riso alla cantonese, sì dim sum, scodelle di fuoco, hot pot, etc.

Quindi grazie comunità cinese, che ci fai mangiare squisitezze da ogni parte del tuo incredibile paese, e grazie anche per aver saputo fondere insieme alcune tratti del nostri paesi in bontà indicibili.

Qui abbiamo deciso di raccogliere i nostri ristoranti cinesi preferiti, quelli di cui vi abbiamo parlato su Munchies o che vi abbiamo fatto vedere sul nostro canale Instagram (dove vi consigliamo di seguirci, perché proviamo un sacco di ristoranti di cui non parliamo sempre sul magazine).

Trattorie cinesi in Paolo Sarpi

Hai presente quando vai in via Paolo Sarpi e desideri lanciarti nelle trattorie cinesi più “vere”, ma non sai bene da che parte girarti? Ecco, nel nostro articolo siamo andati con il direttore del ristorante di Bon Wei – altro ristorante che vi consigliamo più giù – in giro per i tesori ancora poco noti della Chinatown di Milano.

Conoscevi già Mare D’Oro, Houjie e la Trattoria Hong NI?

…sempre in Paolo Sarpi

E se siete alla ricerca di altri posti vi segnaliamo Little Lamb per l’hot pot cinese e l’intramontabile Wang Jiao (che si trova anche via Padova, via Col di Lana e via Casati).

Street Food in Chinatown

Restiamo sempre nel fulcro della ristorazione cinese a Milano. Nell’articolo qui sopra eravamo andati in giro a provare un po’ di cibo di strada da addentare al volo, anche un po’ hardcore. Il nostro preferito il panino d’asino di DonHot, ma qui trovi un sacco di altre perle.



Per i palati più soft resta valido la Ravioleria Sarpi (soprattutto per le crêpe cinesi e il bao ripieno di carne).

Bao e Dim sum

Ultimamente Milano sembra aver scoperto la passione per i Bao, ovvero i panini cotti al vapore con dentro ogni ben di dio. Non è cinese, bensì taiwanese, il Gua Bao, quello tagliato e ripieno. Il più buono senza dubbio quello di Bao House, zona Lima. Altrimenti trovate ottimi bao e Dim Sum in generale da: Kung Fu Bao a NoLo; Delicious Bao Bing in zona Bocconi; Maoji Street Food.

Ristoranti cinesi un po’ più raffinati di quelli che frequenti di solito

La cosa importante da dire è che, oltre i tanti locali che puntano sulla cucina regionale, tipo Mao Hunan o Le Nove Scodelle, sono nati anche ristoranti cinesi altospendenti, o semplicemente di medio alto livello. Per capirci: in questi posti non troverete la birra Tsingtao, più facile champagne e una lista vini da paura.

Fra questi Mu Dim Sum – di cui vi abbiamo parlato n questo articolo sui dolci cinesi -, Bon Wei – incredibile per i suoi piatti che traggono spunto dalle cucina regionali cinesi, Dim Sum – che fa dei ravioli raffinatissimi, e BA Asian Mood.

Pasticceria Cinese

E infine una piccola mappa delle pasticcerie cinesi, che forse non vi convinceranno molto, ma credeteci c’è sempre qualcosa da imparare.

