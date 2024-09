Ritratti degli adolescenti della ‘Summer of Love’ californiana negli anni Sessanta

Questa settimana cade il cinquantesimo anniversario del Monterey Pop Festival. Il primo concerto statunitense di musica rock su larga scala ha attratto tra le 25.000 e le 90.000 persone nel corso di tre giorni di giugno del 1967. Una manifestazione di musica, amore libero e pacifismo che ha aperto la strada a Woodstock, che si è tenuto due anni dopo; a Monterey va infatti il merito di aver fatto conoscere alla nazione i rivoluzionari suoni di Jimi Hendrix, The Who e Janis Joplin. Oltre alla musica, Monterey viene ricordato come elemento catalizzante per la Summer of Love, estate in cui la città di San Francisco diventò l’epicentro della rivoluzione sociale e culturale in atto a causa dell’afflusso di migliaia di giovani nella città: la controcultura incubata durante la tre giorni di Monterey si è diffusa per le coste californiane, radicandosi nella sua capitale e richiamando oltre 10.000 ragazzi ad Haight-Ashbury.

Un paradiso per chiunque rifiutasse le ideologie culturali e politiche che definivano gli Stati Uniti di quegli anni, il Golden Gate Park fu invaso da ragazzi fuggiti dalle loro case, stelle del rock, drogati, poeti, radicali, pacifisti, artisti, vagabondi e attivisti. La fotografa Elaine Mayes ha documentato i giorni d’oro degli hippie e gli aspetti meno positivi che hanno portato questo movimento al tramonto (droghe, alto tasso di criminalità e inasprimento della Guerra in Vietnam). Elaine Mayes: Summer of Love è la mostra in cui l’artista espone le sue fotografie in bianco e nero di quell’era, 50 anni dopo averle scattate.

