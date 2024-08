Ritratti dei sosia europei di Elvis

La leggendaria morte sul cesso di Elvis Presley si è verificata 40 anni fa esatti, ma se infilate la testa in un dopolavoro inglese o in un locale specializzato in matrimoni o addii al celibato/nubilato, rischiate di rimanere stupiti. Gli imitatori di Elvis rimangono un affare gigante e fanno parte della vita delle cittadine britanniche quanto due pinte di bitter ale e un pacchetto di patatine gusto crostacei. Questo fenomeno è stato documentato dal fotografo Andy Pilsburynella sua nuova raccolta, Still Taking Care Of Business.

Nel corso di oltre due anni di lavoro, il progetto ha visto Pilsbury esplorare ogni angolo della Gran Bretagna e dell’Europa alla ricerca dei fanatici più devoti all’eroe con il bacino d’oro. Tutti è iniziato alla Concorso annuale per imitatori di Elvis che si svolge a Birmingham. “Ho subito sviluppato un grande interesse per i concorrenti”, ricorda, menzionando tanto i vincitori quanto i sfortunati partecipanti. “Non mi piaceva la musica di Elvis, ma, da esterno, ero intrigato. A essere sincero, mi sembrava molto divertente”.

Videos by VICE

Continua a leggere su Noisey: Gli imitatori di Elvis europei non hanno alcuna intenzione di smettere