I ritratti anatomici che mostrano le icone pop ‘in carne e ossa’

Per Nychos, ogni giorno è Halloween. Lo street artist austriaco ha realizzato qualche mese fa un’installazione pubblica nella Flatiron Plaza di New York, in collaborazione con l’ufficio del turismo di Vienna, che rappresenta un grande murales di Sigmund Freud che si divide a metà. Il graffito è stato poi trasferito alla Jonathan LeVine Gallery per la personale dell’artista, IKON. La mostra includeva diversi ritratti di celebrità e personaggi di fantasia — Yoda, Marilyn Monroe e David Hasselhoff — con lo stile vibrante e indonfondibile di Nycho.

Translucent Liberty

I suoi soggetti, quasi in forma di cartoon, hanno tutta una serie di deformazioni anatomiche. Alcune hanno la pelle traslucida mentre altre sono tagliate a metà. L’artista applica queste discrepanze per sovrapporre la bellezza esteriore dei personaggi all’apparenza cruda dell’anatomia.

Videos by VICE

Dissection of Yoda

La mostra include una pittura radiografata della statua della libertà, un ritratto di Yoda fatto in due pezzi e, ovviamente, Barbie – la cui pelle si scioglie lentamente sulle ossa della parte destra del corpo. Nychos, insomma, sceglie personalità iconiche la cui apparenza fisica è talmente radicata nella nostra coscienza collettiva da diventare mitologica. Il suo intento è di sovvertire questo ideale dissezionando letteralmente le icone, rivelando che sotto la facciata glamour, queste figure giganti sono fatte delle stesse poco-romantiche budella di tutti quanti gli altri.

Guardate altri ritratti qui sotto:

Dissection of Sigmund Freud

Dissection of Hasselhoff

Dissection of Marilyn

Dissection of Darth Vader

Per saperne di più sull’artista, visitate il suo sito oppure seguitelo su Instagram