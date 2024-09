Rob Kardashian rischia il carcere per aver postato delle foto di nudo di Blac Chyna

Da quando lo scorso dicembre è nata Dream, la loro prima figlia, la relazione tra la modella protagonista di una quantità di video rap Blac Chyna e Rob Kardashian—famoso come personalità televisiva e per essere il fratello delle Kardashian—è diventata molto complicata e difficile da seguire. Domenica scorsa Chyna ha pubblicato una foto su Instagram, ora rimossa, accompagnata da una didascalia in cui annunciava di essere tornata single.



Ma a quanto pare Kardashian ha una diversa opinione riguardo allo stato del loro rapporto. Ieri mattina, sempre su Instagram, lo stilista e personalità televisiva ha accusato Chyna di averlo tradito e per vendicarsi ha pubblicato diverse sue foto di nudo.

Tra le foto ce n’era una che a suo dire Chyna gli avrebbe mandato lo scorso 4 luglio, prima che si vedesse con un altro uomo, un rapper di nome Rarri True. Nella foto Chyna indossa una gonna ed è senza intimo. “Questa me l’ha mandata ieri Chyna. In vita mia non sono mai stato umiliato così tanto. Ieri le ho comprato 250mila dollari di gioielli. Quella donna mi ha umiliato, non me ne frega più niente di lei,” era—a quanto pare—la didascalia della foto.

Kardashian ha anche pubblicato un’immagine di Chyna in topless, affermando di aver speso 100mila dollari per pagarle una mastoplastica additiva. “Le hanno rovinato i capezzoli. Prima erano così belli,” ha scritto.

Oltre a queste foto Kardashian ha anche pubblicato un video in cui si vede Chyna che bacia True, e una foto del rapper accompagnata da una lunga didascalia in cui Kardashian racconta che True avrebbe provato a estorcergli del denaro. “Questo è il tizio che ha postato una foto nello stesso letto in cui io e Chyna abbiamo concepito nostra figlia,” ha scritto. “Nella casa che ho comprato per noi. Sotto coperte che ho probabilmente pagato io. Adesso vi faccio vedere dei messaggi di questo tizio in cui mi chiede di lavorare con lui o altrimenti sputtanerà Chyna se non lo aiuto a fare i soldi perché non può permettersi di stare con Chyna. Lol.”

Kardashian ha anche postato una foto di una “operazione segreta” a cui Chyna si sarebbe sottoposta dopo la nascita della loro figlia. “Tutti si chiedono come abbia fatto Chyna a perdere tutto quel peso dopo la nascita della bambina e lei mente a tutti ma la verità è che io sono stato un così bravo marito che per il nostro anniversario le ho pagato 100mila dollari di operazione per sistemare tutto,” ha scritto Kardashian. “E indovinate cosa ha fatto lei dopo essere guarita e dopo che ero stato al suo fianco per tutto il tempo: mi ha lasciato e ha lasciato la bambina di punto in bianco per stare con il suo amante. Non riesco a credere di essere stato umiliato così.” In un altro post, Kardashian ha pubblicato uno screenshot in cui si vede il numero di telefono di Chyna.

Più tardi, l’account Instagram di Rob Kardashian è stato sospeso dal sito e Kardashian ha cominciato a postare foto di nudo di Chyna sul suo account Twitter, dove queste sono state ritwittate da migliaia di persone. “Da quando Instagram mi ha chiuso il profilo tutti vengono a guardare il mio Twitter, lol,” ha scritto. Ma poco dopo anche le foto pubblicate su Twitter sono state cancellate.

Lo sfogo di Kardashian non è solo di cattivo giusto, ma è anche illegale. In California, dove Kardashian vive, il revenge porn è un reato. La legge al riguardo dice che per chi distribuisce intenzionalmente immagini o video di un’altra persona in atteggiamenti sessuali è prevista una pena fino a sei mesi di reclusione e/o una multa fino a 1000 dollari. Carrie Goldberg, avvocato specializzato in casi di revenge porn, ha dichiarato a Broadly che probabilmente Kardashian sarà anche coinvolto in una causa civile. “Lei può fargli causa per danni e ottenere un’ordinanza restrittiva nei suoi confronti,” ha detto Goldberg.

“L’ex compagna di Rob Kardashian è stata vittima di un crimine che la legge della California prende molto sul serio. Il fatto che Rob abbia oltre 9 milioni di follower su Instagram rende il suo attacco alla privacy di Chyna particolarmente crudele. Probabilmente milioni di suoi follower hanno fatto grab di quelle foto subito dopo la loro pubblicazione, il che significa che queste continueranno a perseguitare Chyna per il resto della sua vita,” ha continuato Goldberg. “Sono felice di vedere che nei commenti all’accaduto sempre più persone si dicono sconvolte per l’azione di Rob. Significa che sempre più persone capiscono che diffondere foto o video intimi di altri è sempre sbagliato, a prescindere dalle ‘giustificazioni’ che si possono dare.”

Chyna ha risposto allo sfogo di Kardashian su Snapchat, accusandolo di maltrattamenti. “Rob, hai fatto tutto questo ma mi hai anche picchiata e ora fai finta di niente!!!!” ha scritto. “Mi hai messo le mani addosso, lo giuro su Dio!!!! E sui miei figli e non posso dire niente perché sei un Kardashian.” In un altro messaggio su Snapacht ha aggiunto che “verrà fuori tutto.”

Questo articolo è tratto da Broadly