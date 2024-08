Questo robot italiano riesce a riconoscere gli oggetti che vede

Questo post fa parte di Formula, la serie di Motherboard in collaborazione con Audi in cui esploriamo le meraviglie dell’intelligenza artificiale, la tecnologia più importante del 21esimo secolo.

Come il nostro rapporto con Siri ci insegna, uno degli aspetti più frustranti dell’avere a che fare con un’intelligenza artificiale è che per farci capire da loro dobbiamo ancora fare un sacco di fatica, impedendoci quindi conversazioni fluide e realistiche. Il robot umanoide R1 è uno degli ultimi prodotti dell’Istituto Italiano di Tecnologia e mira a offrire al mercato domestico e professionale un’intelligenza artificiale in grado prima di tutto di vedere e riconoscere oggetti, e di eseguire azioni di conseguenza. Tutto grazie al deep learning.

Abbiamo parlato con Alberto Parmiggiani, ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia, per capire perché è così importante che R1 riesca a riconoscere ciò che ha attorno.