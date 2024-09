Ronaldo gioca a League of Legends e ha comprato una società di eSport

L’ex-giocatore di calcio e due volte campione del mondo, Ronaldo Nazário de Lima, ha acquisito il 50 percento del CNB eSports Club, una delle più grandi organizzazioni di eSport del Sud America. Ad unirsi all’affare, la star nazionale del poker Andre Akkari e Igor Trafane Federal, CEO della Brazilian Poker Series. Il restante 50 percento resta in mano a fondatori Cleber “Fuzi” Fonseca and Carlos “Fury” Junior. Akkari e Ronaldo diventeranno proprietari anche del portale web di notizie dedicate al club, myCNB.

Il Fenomeno ha dato l’annuncio via Instagram qualche giorno fa, in occasione della prima tappa del Campionato Brasiliano di League of Legends (CBLoL). Il motivo? I “70 milioni di persone interessate ai giochi virtuali in tutto il pianeta e oltre 600 milioni di investimenti in e-Sports nel corso del 2016 tra investimenti, sponsorizzazioni, premi e compensi ai giocatori,” secondo le sue parole.

Il fenomeno degli eSport è in rapida crescita anche in Italia e suscita l’interesse delle società di sport tradizionali anche dalle nostri parti — pensate, ad esempio, alla Sampdoria che, per prima, ha deciso di investire nel campo — le dichiarazioni di Ronaldo in merito agli eSport sono entusiastiche “è un un movimento incredibile! Come atleti, ci siamo accorti che le idee del CNB sono incredibilmente simili alle nostri e vogliamo trasferire negli eSports l’adrenalina che ritroviamo sui campi di calcio e sui tavoli da poker.”



Nel frattempo ammirate il Fenomeno che si gode una partita di League of Legends: