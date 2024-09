Dalla Russia con amore: Gosha Rubchinskiy e la sua tribù

Proletari di tutti i paesi, unitevi! Per 70 anni, lo slogan comunista è stato il motto dell’Unione Sovietica, dissoltasi nel 1991. Ma, se in una fredda giornata del gennaio 2017 Lenin fosse stato presente alla sfilata di Gosha Rubchinskiy a Kaliningrad, il cuore del leader sovietico si sarebbe senz’altro riscaldato. Nella remota enclave russa, annidata sulle coste del Mar Baltico a cavallo tra Polonia e Lituania, lo stilista più richiesto del momento ha riunito la tribù di giovani moscoviti nella sfilata più personale e rischiosa della loro carriera. “Quando si pensa alla Russia, si pensa immediatamente alla scena politica del paese. Personalmente, trovo maggiormente interessante invitarvi qui e mostrarvi la vera Russia, piuttosto che sfilare a Parigi,” riflette il 32enne tra un morso di club sandwich e l’altro, poche ore dopo la fine della sfilata autunno/inverno 2017. Al piano di sotto, cinque ragazzi della tribù di Gosha stanno brindando al successo della sfilata a cui hanno tutti duramente lavorato, che ha rappresentato il culmine dell’energia artistica sprigionatasi nei cuori e nelle menti di questi giovani negli anni passati. Insieme, hanno creato un movimento nell’industria della moda che mira a dare gloria alla Russia che amano e a cui i media occidentali tendono a non dare rilevanza, troppo occupati nella copertura degli eventi politici a cui Gosha si riferiva poco fa.

