RZA ha fatto causa a un servizio di dog-sitting chiamato Woof-Tang Clan

Per la serie “le dispute legali più assurde del mondo della musica”: c’è una ditta di dog-sitting con base a Brooklyn, New York che si chiama Woof-Tang Clan. È carino. È un nome carino, fa tenerezza. Ma RZA dei Wu-Tang Clan non è molto contento che il nome del suo progetto venga usato per tenerissimi giochi di parole e applicato al magico mondo dei pelosi a quattro zampe senza permesso. Così ha intentato una causa per violazione del copyright.

Come riporta il New York Daily News, le carte processuali dicono che il nome e il logo del Wu-Tang Clan sono state “associate senza ombra di dubbio” a Woof-Tang Clan, che ha fatto domanda per registrare il nome in giugno. Woof-Tang Clan offre un servizio di passeggio e dog-sitter a Manhattan e, sempre secondo il NYDN, ha pubblicizzato una serie di prodotti con fotomontaggi di cani inseriti nelle leggendarie copertine del Wu-Tang, cosa che non è sempre accettata alla grande dal mondo di internet.

L’attività è di proprietà di Marty Cuatchon, che ha declinato l’offerta di commentare il merito legale della situazione, ma ha detto al New York Daily News di essere al corrente della disputa con RZA. “Sono un suo fan”, ha detto. “Noi portiamo a spasso i cani. Pensavo fosse una buona idea”. La prossima volta, prima consulta un avvocato. Poi magari RZA dovrebbe seguire le orme di Big Boi degli Outkast (che, non dimentichiamo, possiede una marca di shampoo per cani) e investire in Woof-Tang Clan invece di fare causa.

