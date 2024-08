Sabato questo terrapiattista partirà per lo spazio su un razzo artigianale

La Terra è rotonda. Su questo non si discute, no? A meno di essere un membro dell’Inquisizione del 16esimo secolo o un rapper. E invece, grazie a una teoria del complotto incredibilmente sbagliata, c’è ancora un gruppo piccolo ma combattivo di persone che pensano che la Terra sia piatta. Uno di questi terrapiattisti è un tizio che si chiama “Mad” Mike Hughes. Hughs, 61 anni, autista, e che ha passato gli ultimi anni a costruirsi un razzo alimentato a vapore in garage per provare a tutti di avere ragione.



Questo sabato, Hughes salirà sul suo razzo e si lancerà in cielo per avvicinarsi ancora un po’ alla dimostrazione definitiva del fatto che il nostro pianeta è in realtà un disco piatto circondato da mura di ghiaccio, secondo quanto riporta la Associated Press.

“Non credo nella scienza,” ha detto Hughes alla AP. “Conosco l’aerodinamica e la fisica dei fluidi, e come si muovono i corpi in aria. Ma questa non è scienza, è solo una formula. Non c’è differenza tra scienza e fantascienza.”

Hughes lancerà il razzo—che gli è costato in tutto circa 20mila dollari ed è sponsorizzato dal gruppo Research Flat Earth—sabato pomeriggio ad Amboy, una cittadina fantasma della California. Secondo i suoi calcoli, dovrebbe raggiungere la velocità di 800 km/s.

“Se non avessi paura da morire, sarei un idiota,” ha detto Hughes. “Fa paura da morire, ma tanto nessuno uscirà vivo da questa vita. Mi piace fare cose fuori dal comune, che nessuno ha mai fatto, e nessuno nella storia dell’uomo ha mai disegnato e costruito il suo razzo per poi montarci sopra e partire.”

Hughes si era già lanciato nei cieli nel 2014 su un altro razzo, con cui era arrivato a 400 metri d’altezza. È sopravvissuto, ma ha dichiarato di aver avuto bisogno di tre giorni per riprendersi dagli effetti della forza di gravità.

L’esperimento di sabato sarà visibile su “Internet PPV”, secondo il sito di Hughes. Se riuscirà in questa impresa, ha dichiarato all’Associated Press, comincerà a lavorare a un razzo che lo porterà ancora più in alto, sperando infine di arrivare nello spazio e vedere dall’alto quella grossa cialda che è il pianeta Terra con i suoi occhi.

“Niente è impossibile,” ha detto Hughes. “Tutto si può fare. Bisogna solo spenderci abbastanza tempo, soldi, e pensiero.”