‘The Big Void’ è il video con i gatti più tristi di internet

I gatti mangiano il pesce, e se il pesce finisce i gatti sono tristi. Questo concetto molto semplice è alla base di un bellissimo spot tanto strappalacrime quanto segretamente ironico, realizzato da Leone Balduzzi per la campagna contro l’overfishing dell’associazione internazionale Oceana. Il video, di cui la versione integrale dura poco più di un minuto, vuole sensibilizzare sul serio problema della pesca intensiva che sta generando conseguenze sempre più gravi per l’ecosistema ittico e non solo.

“Quando Sergio Penzo, del collettivo Panthalassa, mi ha parlato del film mi sono subito entusiasmato,” ha detto il regista a Creators. “L’idea di creare una metafora così ironica va oltre la convenzionalità dell’accoppiata ‘gatto/internet’. Si è pensato a un’idea virale in grado fare ironia sull’argomento ma senza essere cinici né volgari. È la prima volta che Oceana affronta l’argomento con questo tipo di ironia.”

“Abbiamo ragionato su una struttura narrativa intensa e melodrammatica, proprio come un mini film, cercando di costruire una personalità per ogni singolo gatto senza ricorrere agli effetti speciali,” ha continuato. “Nulla è lasciato al caso. L’impatto estetico del film è stato calibrato in ogni suo dettaglio, si tratta di un lavoro preparato con grande cura. L’obiettivo era quello di creare un mood internazionale in una cornice italiana, proprio per cercare di rendere esportabile il linguaggio di casa nostra, cosa di cui siamo orgogliosi.”

CREDITS:

Direttore Creativo: Sergio Penzo

Regista: Leone

Compagnia di Produzione: K48

Ex. Producer: Barbara Guieu

Production manager: Meg Belvedere

Direttore della Fotografia: Luca Constantini

Musica: Guido Smider

Vfx: Luca Loschi Ex Changes

