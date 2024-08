Queste salse piccanti sono a metà fra inferno e paradiso

Se non riuscite a smettere di mangiare quella salsa piccantissima che avete davanti – sì, quella così rossa che ricorda le fiamme dell’inferno -, e se nulla vi ferma dal spalmarla abbondantemente sul vostro pezzo di pane, allora dovete per forza dare una possibilità a queste ricette e provare a rifarle a casa. Se sapete preparare una buona salsa piccante veloce, allora siete a metà strada del percorso che vi porterà dal “buono a nulla in cucina” a “professionista dei fornelli”.

Assodato che il peperoncino, come il wasabi e le bibite gassate, stimola i ricettori del dolore presente nelle cellule nervosi, e che il piccante non può asfaltarvi la lingua, come vi ha detto vostra madre, partiamo con queste salse piccanti incredibili, capaci di arricchire con quel po’ di dolore che tanto ci piace i piatti più neutri.

Videos by VICE

Salse piccanti: quella con l’Habanero

Il colore di questa salsa non mente: arancione abbastanza da mettervi subito in allerta e sedurvi al tempo stesso. Ovviamente qui dovete munirvi di buoni peperoncini habanero freschi e un po’ di cayenna in polvere.

Il resto della ricetta della salsa piccante con habanero.

Salse piccanti messicane: Salsa Roja

Inutile tergiversare anche qui: la salsa roja è una ricetta piccante, ma tutto sommato tollerabile anche dai non masochisti. Mettetela su insalate o sulle verdure cotte al forno per dare un twist anche alle cene più deprimenti.

Come fare la salsa roja

Salsa Tomatillo

La salsa tomatillo è una salsa tipica della cucina messicana. Piccante il giusto, quindi un buon punto di partenza per chi è attirato dal dolore inferto dal peperoncino, ma ne ha ancora – e giustamente – un po’ timore. Per farla vi serviranno 3 peperoncini serrano, pungenti, ma ancora digeribili.

Il resto della ricetta della salsa tomatillo.

Salsa Jerk

Una delle salse principe della cucina giamaicana: non è famosa per la sua piccantezza, ma nonostante questo per essere completa la ricetta ha bisogno di pepe nero e peperoncini (senza semi quindi la piccantezza è davvero limitata).

La ricetta completa della Salsa Jerk Giamaicana

Sriracha fatta in casa

Sulla Sriracha non dobbiamo aggiungere nulla: è una delle salse più consumate al mondo, anche se farla in casa è tutta un’altra storia. Qui la piccantezza è moderata; per un po’ di barattoli vi serviranno circa 2,5 kg di peperoncini rossi – Jalapeno, Fresno o Serrano – oltre che zucchero, sale e una dose potente di aglio.

La ricetta della salsa Sriracha fatta in casa.

E se non hai ancora la lingua in condizioni dignitose puoi provare queste ricette cinesi piccanti

Segui MUNCHIES Italia su Facebook e Instagram