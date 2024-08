Salse che non dovresti comprare al supermercato, ma fare rigorosamente in casa

Le salse possono letteralmente svoltarti un pranzo, un’insalata estiva, un arrosto, le patatine o aggiungere al tuo aperitivo un boost da veri professionisti in cucina. Esistono salse da supermercato incredibili, buone, senza alcun difetto, ma la svolta vera arriva quando sei tu a farti le salse in casa. È lì che raggiungi la maturità in cucina: quando guardi un avocado e ci vedi immediatamente della guacamole, o quando rimiri dei ceci secchi nella tua dispensa e pensi che, cucinarli il giorno prima, sarà l’inizio di un incredibile viaggio che ti condurrà a un hummus divino.

Quando entri in questo loop di salse fatte con le tue mani è difficile re-immergersi con la stessa naturalezza negli scaffali dei supermercati e acquistare a cuor leggero.

Per questo qui vi diamo qualche ricetta di salsa fatta in casa da replicare: dalle classici maionesi, senapi, fino a quelle che reputiamo essere dei veri e propri assi della manica.

Maionese fatta in casa (classica e senza uova)

Allora sulla maionese ci sono diverse scuole di pensiero: farla a mano o col frullatore a immersione. Noi che siamo della scuola “fatto in casa ma con meno sbattimento” siamo per utilizzare il minipimer. Abbiamo la ricetta dello chef Matteo Fronduti, che utilizza due oli (oliva e di semi) e che ci dice che il trucco è avere tutti gli ingredienti a temperatura ambiente.

Poi abbiamo anche una versione vegana o per gli intolleranti alle uova.

Per la ricetta dello chef guardate il video, altrimenti qui la versione della maionese vegana senza uova.

Salsa di melanzane arrostite

Se come noi d’estate vivresti solo di melanzane sei nel posto giusto. Puoi certamente fare la più famosa babaganoush—la ricetta la trovi più sotto—oppure sperimentare con questa salsa che un retrogusto più erbaceo.

Per replicare questa ricetta, guarda qui tutte le istruzioni

Salsa con avocado: guacamole e salsa con tomatillo

Se gli avocado sono di stagione e maturi al punto giusto è un piacere spellarli e ridurli a una purea di puro godimento. Puoi senza dubbio fare una guacamole classica, oppure sperimentare con i pomodori verdi, per questa salsa per immergere fritture di pesce o dei sempre amati panificati.

Come fare la guacamole, e come utilizzare invece l’avocado per questa salsa piccante.

Senape fatta in casa

Non è molto comune fare la senape in casa, anche perché se ne hai comprata una buona di Digione, per esempio, hai vinto. Ma se ti vuoi avventurare anche perché ami modificare texture e magari aromatizzarle, allora puoi seguire questa ricetta che prevede senape in polvere, curcuma, aglio, zucchero e aceto.

Come fare la senape fatta in casa

Rilettes di Salmone

La rilettes non è esattamente una salsa, ma il concetto è che si può spalmare su una fetta di pane caldo, quindi perché no. In genere viene fatta con maiale e pollo, qui vi proponiamo una variante al salmone.

Qui la ricetta delle Rillettes di Salmone

Come fare il baba ganoush

Forse più dell’hummus, forse più di ogni altra salsa al mondo, lei ha bisogno di essere più considerata. Posto che al supermercato non si trova neanche così spesso, bisognerà darsi una regolata e iniziare a farla in casa. L’unica parte complicata è arrostire le melanzane, il resto è per principianti.

La ricetta per imparare a fare il baba ganoush

Sriracha fatta in casa

La Sriracha è buonissima, e ha anche delle varianti ormai reperibili in alcuni negozietti internazionali nelle principali città italiane. Ma se vuoi provare a farla in casa qui abbiamo un’ottima ricetta.

Guarda la ricetta completa

Hummus fatto in casa: versione veloce e versione Gerusalemme

Sull’hummus, la salsa preferita da millennial e non, avremo tante cose da dire, in primis che non si tratta “solo frullare due ceci”. Qui abbiamo due ricetta: una per PRO, una davvero base. Scegliete voi in che direzione andare, potete anche provarle entrambe e capire quella che vi riesce meglio.

Qui la versione tipica di Gerusalemme mentre qui l’hummus da fare in 5 minuti

