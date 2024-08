7 ricette per dei panini americani micidiali

I panini possono essere composti da cose semplici, nessuna pretesa: una manciata di ingredienti ammassati, presi qua e là; una fetta di formaggio, una di affettato, a volte dell’insalata, pomodori…Ma con un po’ di impegno, il tuo panino può svoltarti la mattinata, in ufficio o all’università.

Fai come gli statunitensi: diventa generoso, aggiungi elementi grassi quanto basta, non spaventarti se ti sembra enorme, e soprattutto ricordati che tutti i tuoi colleghi, o amici, avranno gli occhi su quel panino grondante di formaggio fuso e pieno di salse. Se invece cucini questi panini per cena, non dimenticarti della patatine fritte, l’unico contorno possibile.

Videos by VICE

Alle ricette ci pensiamo noi di MUNCHIES con questi consigli per dei panini in stile americano.

Panini Americani: Club Sandwich di Tacchino

Il Club Sandwich, insieme all’hamburger e l’hot dog, è il panino americano per eccellenza. Il segreto non è tanto il ripieno – che in questo caso prevede del tenero tacchino – bensì il pane, rigorosamente tagliato a triangolo. Ogni panino prevede almeno tre fette di pane impilate, e inframezzate da tante verdure, carne e salse.

La ricetta del club sandwich

Lobster Roll

Chi ha avuto la fortuna di andare nel Maine, sa cosa voglia dire mangiare panini all’astice uno dietro l’altra, senza pagare una fortuna (soprattutto se andate durante il festival dedicato al lobster). Ora, un astice non è mai economico in Italia, ma se vuoi toglierti lo sfizio questo è il panino americano che fa per te.

Come fare il lobster roll

Muffuletta sandwich

La muffuletta in Sicilia è un tipo di panino con i semi di sesamo. Con l’immigrazione italiana in USA è diventato un sandwich molto più complesso, a volte più alto che largo, e costruito in maniera scientifica perché possa contenere almeno due tipi di insaccato, due tipi di formaggio, una giardiniera al centro e un sacco di olio.

Qui la ricetta del sandwich italo-americano.

Panino al formaggio

Se vuoi stare su sapori evergreen, ma non per questo meno soddisfacenti, ti basterà armarti di buon formaggio Cheddar, il formaggio inglese d’origine, ma americano d’adozion, e di una piastra rovente. Buono a tutte le ore.

La ricetta del sandwich con formaggio grigliato

Panino alle polpette

Per questa ricetta avrai bisogno di buone abilità in cucina, ma vuoi mettere riassaporare le polpette della nonna tra due fette di pane croccante? La fase successiva è ovviamente collassare sulla scrivania o a letto.

Il panino con le polpette.

Il panino per l’hangover

E quando ti sbronzi la sera prima, il sandwich per il post sbornia può letteralmente salvarti la vita. Prosciutto, salame, uova, mozzarella fresca e una dose importante di burro. Provate a batterlo. Americano nelle porzioni più che nella ricetta in sé.

La ricetta per il panino dell’hangover

Rauben sandwich

Come non concludere con un panino americano da veri carnivori con corned beef, la famosa carne di manzo fatta macerare nel sale dal colore rosa acceso, che nei paesi anglosassoni trovate anche in lattina.

Come fare il reuben sandwich

I migliori panini per la colazione di sempre

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram