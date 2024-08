Ho preparato il sanguinaccio con il mio stesso sangue

Attenzione: questo articolo contiene foto di vero sangue.



Quando ho detto alla gente che avrei voluto fare il sanguinaccio usando il mio sangue, le loro narici si sono immediatamente dilatate come se avessero intercettato un odore davvero sgradevole. Tutti, ma proprio tutti hanno avuto la stessa reazione: “Mamma mia, che schifo.”

Schifo? E quando un maiale o una mucca vengono mandati al macello? Quello a me fa schifo. Il mio sangue è ricco di sostanze nutritive — ferro, vitamine e minerali — proprio come il sangue del maiale che viene utilizzato di solito per il sanguinaccio. Solo che in questo caso mi faccio male io, e nessun altro animale.

Personalmente, mi interessava capire cosa sarebbe successo durante il processo. Volevo vedere cosa avrei provato e come avrebbero reagito le altre persone. Perché la mia idea sembra disgustosa, ma quando la stessa cosa viene fatta con il sangue del maiale va tutto bene?

In cinque minuti ho trovato un sito dove acquistare l’attrezzatura medica di cui avevo bisogno. Navigando tra bisturi, seghetti per gessi e camici da chirurgo, ho messo nel carrello tutto quello di cui avevo bisogno.

Siccome volevo assicurarmi di avere gli strumenti giusti e gli aghi si potevano acquistare solo a pacchi di 100, ne ho comprate sei scatole, a 8 euro l’una. Nella categoria “strumenti per la trasfusione,” ho trovato le sacche per la donazione del sangue, perfette. Bene, ora dovevo solo attendere la consegna a casa.



Il giorno successivo, ecco che arriva il corriere con il mio pacco. Ero felice come una bambina la mattina di Natale, anche se stavo scartando

600 aghi e sacche per la trasfusione. Improvvisamente, il mio salotto si era trasformato in una sala operatoria.





Prima di cominciare, ho guardato qualche video su YouTube e ho consultato il mio profilo su Inner Circle, un sito d’incontri, perché alcuni dei miei match dicevano di essere dei medici. Pochi giorni dopo, ho collegato una sacca all’ago della giusta dimensione e ho iniziato il prelievo.

Mentre la sacca da mezzo litro si riempiva lentamente (è lo stesso quantitativo che ti prelevano quando doni il sangue), io guardavo fisso davanti a me. Cosa penserebbe mia madre se mi vedesse ora? Mi chiedevo. E le mie insegnanti di scuola?



Dopo aver riempito completamente la sacca, il braccio era debole e piuttosto violaceo. Avrò stretto troppo il laccio oppure prelevato troppo sangue? Non ne ero sicura, ma dovevo togliere l’ago dalla vena. La mia inesperienza si trasformò in uno zampillo di sangue sul tappeto del salotto. Era il prezzo da pagare per essermi conquistata una sacca piena di sangue.



In quel momento, suonano alla porta: è la mia amica Fayette, e grande esperta di sanguinaccio che è venuta ad aiutarmi nella cottura.

A questo punto, preparo tutti gli ingredienti. Io e Fayette parliamo della nostra vita sentimentale mentre mischiamo lenticchie, passata di pomodoro, salsa di soia e spezie per preparare un gustoso ripieno d’ispirazione sudamericana. Dopodiché versiamo con cautela il sangue nel composto. A questo punto, iniziamo a dare una forma di salsiccia all’impasto, che poi mettiamo in un vecchio forno anni Novanta, di quelli che fanno anche da microonde. In quel momento, per la prima volta, ho capito le persone che dicono che “cucinare dà soddisfazione.”

Mentre il sanguinaccio che avevo fatto con il mio stesso sangue, le mie mani, il mio sudore e le mie lacrime cuoceva nel forno, io e Fayette abbiamo pulito la cucina. Sembrava un macello – letteralmente.

Il sanguinaccio era quasi pronto, ma alla mia festa mancavano gli invitati. Sorprendentemente, tantissime persone si erano offerte di assaggiare questa creazione unica. Colleghi, amici e la mia coinquilina si contendevano gli ambitissimi posti a tavola. Io però non ero riuscita a prepararne grandi quantità, così ho fatto una cena per due e invitato un amico.

Dopo aver tolto la salsiccia dal forno ho preparato due piatti stupendi. E per aggiungere un tocco finale, ho aggiunto del sangue rimasto come decorazione su ogni piatto.

Tutto è pronto in tavola. Io e il mio coraggioso ospite tagliamo il sanguinaccio e assaggiamo con attenzione e cura come fossimo dei giudici in un programma di cucina. La consistenza è ottima e il gusto perfettamente piccante. Forse ho un po’ esagerato con la salsa di soia — è un po’ salato, ma niente male, nel complesso.







