Questo corto animato ti farà venire voglia di lasciare il tuo lavoro

Questo video ti farà pensare che la tua esistenza è insignificante. Disegnato a mano ad acquerello, è un corto di sette minuti intitolato El Empleo (“L’impiego”) che cattura la nozione contemporanea di produttività attraverso il percorso di un uomo che va a lavoro. Diretto da Santiago “Bou” Grasso, un regista di Santiago, Argentina, il video contrappone un’estetica semplice agli aspetti più complicati della nostra società e del nostro ruolo all’interno di essa.

La storia segue un uomo “normale” nella sua routine quotidiana. Ma succede qualcosa di inaspettato che porta la narrazione su un altro piano e cattura lo spettatore. La tavola e le sedie sono completamente fatti di esseri umani piegati mentre il semaforo è formato da due individui appesi a un palo che fanno vedere la T-shirt rossa e verde sotto i cappotti. Ogni scena è ipnotica e mette in discussione la nostra idea di produttività e di servizio. Si tratta di un messaggio sul nostro modo di usare e abusare degli altri? O di una storia con una morale sul nostro fare troppo affidamento sulla tecnologia?

El Empleo è una profonda esplorazione di queste idee e di molto altro. Fin dal debutto nel 2008, il corto ha vinto diversi premi internazionali per il modo in cui mette alla prova i modelli sociali che diamo per scontato. L’animazione è molto efficace perché ci fa riflettere con una tecnica molto semplice. Per rendere il film più universale, il regista ha deciso di non andare troppo per le lunghe e di non usare parole, ma ha sublimato un futuro plausibile con le azioni dei personaggi e gli accattivanti suoni della vita quotidiana.

Grasso gestisce la casa di animazione indipendente opusBOU, che realizza video mixando tecniche in 2D e stop-motion. Uno di questi ultimi corti, PADRE, parla della situazione politica in Argentina negli anni Ottanta e ha appena vinto il Festival Internazionale di Corti d’Animazione che si tiene a Savoca, in provincia di Messina.

Se vuoi sconvolgere la tua giornata con un viaggio esistenziale guarda El Empleo qui sotto:

El Empleo / The Employment di opusBou su Vimeo.

Per saperne di più su opusBOU andate qui.