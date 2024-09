I sapiosessuali, quelli che vogliono andare a letto solo con persone intelligenti

Questo articolo è tratto da Broadly.

A novembre del 2014, OkCupid ha ampliato la sua lista degli orientamenti sessuali aggiungendo le voci “androgino,” “asessuale,” “fluido” e “queer.” Nella stessa occasione, il sito ha preso la curiosa decisione di aggiungere un orientamento sessuale nuovo e relativamente sconosciuto, quello dei sapiosessuali.

Per farla semplice, un sapiosessuale è qualcuno per cui la caratteristica sessuale più importante è l’intelligenza—il tipo di persona che cita Sylvia Plath a letto o che parla di controllo dei mezzi di produzione durante il primo appuntamento. A quanto pare, il termine sarebbe stato coniato dall’utente di LiveJournal wolfieboy mentre “dopo aver dormito troppo poco, guidavo verso nord da San Francisco nell’estate del 1998.” Dalla sua inclusione tra le opzioni disponibili su OkCupid, il termine e l’orientamento sono diventati mainstream: il mese scorso, la Merriam Webster ha annunciato che stava valutando se includere o meno il termine nella prossima edizione del dizionario. Nel frattempo è nata Sapio, una nuova app d’incontri che dovrebbe servire a trovare potenziali partner sulla base della loro capacità di citare Sartre a comando.

Secondo Bernadette Libonate, portavoce di OkCupid, il sito ha incluso l’orientamento sapiosessuale perché pensava che “sarebbe stato un modo interessante per i nostri utenti—che sono parecchio intellettuali—di presentarsi al resto del sito.” Ha anche spiegato che l’aggiunta aveva lo scopo di migliorare l’esperienza dell’utente e che non voleva essere in alcun modo una dichiarazione su “quali orientamenti sessuali riconosciamo come ‘ufficiali’ e quali no.”

Qualunque fosse l’intenzione, però, l’operazione sembra aver colto nel segno. Al momento, ben 9mila utenti di OkCupid si identificano come sapiosessauli. Esistono anche una pagina Facebook dedicata a quest’identità sessuale e un sacco di foto su Tumblr che sembrano mettere in correlazione il sesso e il piacere intellettuale—in un’immagine che compare sotto l’hashtag “sapiosexual” c’è un cervello che viene masturbato; in un’altra un uomo legge un libro durante una pecorina. Altri utenti postano frasi come, “È fantastico quando trovi qualcuno che vuole spogliare la tua coscienza e fare l’amore con i tuoi pensieri.”

Ampliare lo spettro degli orientamenti sessuali per includere la sapiosessualità può far sentire comprese le persone che si eccitano a leggere le opinioni di Ruth Bader Ginsberg su N+1, ma desiderare partner intelligenti non è niente di strano. Secondo Lora Adair, professoressa di psicologia evolutiva al Lyon College, l’intelligenza è sempre una qualità che sia gli uomini che le donne ricercano nei propri partner—che si identifichino come sapiosessuali o meno.

“Quando si tratta di identificare i tratti che percepiscono come fondamentali in un potenziale partner, uomini e donne di orientamenti sessuali diversi tendono a dare più valore all’intelligenza e alla dolcezza rispetto all’attrazione fisica o sessuale,” mi ha detto Adair. Ha aggiunto anche che questo è vero in tutte le specie, anche se negli animali l’”intelligenza” o abilità cognitiva è “misurata morfologicamente.”

“Prendiamo ad esempio alcune specie di uccelli che costruiscono nidi elaborati e li abbelliscono con oggetti colorati trovati in giro per attrarre le femmine più ‘esigenti’,” ha detto Adair. “La capacità di trovare queste decorazioni e di proteggerle dagli altri maschi che potrebbero rubarle o distruggere il nido serve alle femmine come indicatore delle abilità cognitive del maschio, e di conseguenza della sua idoneità come partner.”

Secondo Adair, l’ascesa della sapiosessualità si può spiegare, almeno in parte, con il fatto che le linee di demarcazione tra la “cultura nerd” e quella mainstream si stanno facendo sempre più sfumate. “Quelli che un tempo erano interessi di nicchia, riservati a persone che gli stereotipi vogliono introverse, intellettuali o ‘nerd’—come i fumetti, i film e le serie tv fantasy o di fantascienza come Star Trek e Game of Thrones—sono diventati parte della cultura di massa contemporanea,” afferma.

Ma l’etichetta di sapiosessuale è stata anche fortemente criticata da chi la considera una scorciatoia dietro cui nascondere discriminazioni sulla base dell’intelligenza, della cultura e della classe sociale. In un quiz di BuzzFeed intitolato “Sei davvero sapiosessuale” una delle domande chiede letteralmente se “provi repulsione all’idea di fare sesso con qualcuno che non è andato all’università o che non ha interesse ad avere una formazione superiore.”

Inoltre la ricerca dell’intelligenza non ha bisogno di essere codificata in una preferenza sessuale, perché è qualcosa di innato. Secondo Adair, a un certo punto della nostra evoluzione, l’intelligenza è stata una qualità che “ha aiutato i nostri antenati a forgiare legami sociali e alleanze, ha influenzato la loro capacità di procurarsi cibo, rifugio e sicurezza e la loro capacità di usare utensili e risolvere problemi.” Anche oggi ne vediamo le conseguenze positive, ad esempio in termini di stipendi più alti.

Prendere tutto questo e farne un orientamento sessuale non ha alcun senso. E, ovviamente, ti fa sembrare solo uno stronzo pretenzioso.