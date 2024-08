Saresti più felice, se solo accettassi di stare di merda ogni tanto

Mi ricordo esattamente dov’ero quando mia madre mi ha chiamato per dirmi che mio zio—suo fratello—era morto. Ero dal mio ragazzo alla sua università, e quando ho risposto stavo alla finestra della sala comune del suo dormitorio, e guardavo gli alberi. Sono rimasta lì anche dopo che ho appeso, a fissare quegli alberi e aspettare di piangere. Più stavo lì in piedi, e più stavo senza piangere, peggio mi sentivo. Oltre al dolore e al sollievo (mio zio era malato da un po’) c’era anche il senso di colpa per il fatto che non stavo rispondendo alla situazione nel modo “giusto”. E ho continuato a provare quella sensazione mentre andavo al funerale, e poi al funerale stesso.

Anni dopo, seduta sulla panca dei laureandi, nervosa, guardavo i volti raggianti accanto a me. Anche io avrei dovuto essere così sorridente? Perché non mi sentivo così felice?



Maya Tamir, professoressa di psicologia alla Hebrew University di Gerusalemme, ha cominciato una serie di ricerche sulla dissonanze cognitive come queste. Tamir, che studia le emozioni e la regolazione di esse, dice che esiste una differenza di posizione tra chi pensa che le emozioni piacevoli siano la felicità e chi pensa che tutte le emozioni abbiano un valore—indipendentemente dal fatto che siano piacevoli o meno.

Voleva scoprire quale fosse l’equilibrio di emozioni più funzionale a una vita felice e soddisfacente, perciò ha chiesto a 2000 studenti universitari in otto diversi paesi del mondo di rispondere a domande sulla loro pienezza esistenziale, sulle esperienze con la depressione e le emozioni che inseguono. Il risultato, pubblicato qualche giorno fa sul Journal of Experimental Psychology, dimostra che esiste una relazione tra la felicità e la capacità di provare le emozioni desiderate—anche quelle non piacevoli.

Molti dei partecipanti allo studio—americani, brasiliani, cinesi, tedeschi, ghanesi, israeliani, polacchi e singaporiani—volevano provare più emozioni positive e meno negative, ma c’era anche un 11 percento che voleva provare meno amore ed empatia, e un dieci percento che pensava di aver bisogno di provare più rabbia o odio. In generale, le persone erano più felici quando le emozioni che provavano erano proprio quelle che desideravano provare. I ricercatori hanno anche scoperto che le emozioni desiderate dipendevano molto dalla cultura dei partecipanti.

“Comprendere che emozioni ‘dovremmo’ provare ci fa sentire in sintonia con il nostro ambiente, evidenzia i valori in cui crediamo come società e ci aiuta ad aderirvi,” dice Tamir. Negli Stati Uniti, per esempio, il valore fondamentale è l’individuo, quindi l’orgoglio è un sentimento “giusto” da provare. In Cina, dove la società è più “collettiva”, è il contrario.

Ma non fa bene darci addosso da soli per il fatto di non sentirsi tristi o depressi quando pensiamo che dovremmo sentirci così, no? Tamir fa notare che i problemi sorgono quando gli standard emotivi che ci poniamo diventano irrealistici. In alcuni paesi, la pressione per non manifestare le emozioni in modo evidente è forte. Ma per esempio negli Stati Uniti c’è il problema opposto.

“Abbiamo degli standard altissimi per quanto riguarda felicità e gioia, e questo può creare un senso di straniamento e una sensazione di essere meno felici,” dice Tamir. “In un mondo in cui persone con culture diverse valutano le emozioni in modo diverso, le nostre ricerche dimostrano che la felicità non dipende da una singola emozione, ma da una vasta gamma di emozioni, a seconda dei valori dei singoli, che a loro volta dipendono dalla cultura in cui vivono.” In altre parole, se hai voglia di stare di merda—o non hai voglia di stare di merda—conceditelo, indipendentemente da quello che ti sembra “giusto” in quella situazione. Sul lungo termine ti renderà comunque più felice.

Questo articolo è tratto da Tonic.