Quand’è che scambiarsi continuamente messaggi con qualcuno è tradire?

Chiunque abbia mai visto una serie tv potrà dirti che la parte peggiore del fare qualcosa di male, a quanto pare, è nasconderlo. (“Il fatto che tu mi abbia nascosto attività innocua con l’ex significa che la ami ancora!! Non sarebbe stato un problema il fatto di attività innocua se solo me lo avessi detto.”) La segretezza implica una colpa. Tradire, ovviamente, non va bene che tu lo nasconda o meno, ma nell’ambiguità del nostro presente tecnologico—nel quale riempirsi di DM, fare sexting e scriversi robe molto intime a livello emotivo con persone al di fuori della coppia è comune—la definizione di infedeltà non è chiara. Si può mandare una foto del proprio sedere o un messaggio per dire ‘mi manchi’? Puoi scambiarti ogni giorno messaggi con qualcuno che potrebbe averti confessato il suo amore tre mesi fa e al quale hai detto “in realtà ci vedo più come amici”?

Io dico di sì. Forse. In questi casi, dobbiamo guardare all’onestà e alla comunicazione come ai nostri principi guida. Se, e solo se, nascondi questi scambi al tuo partner—o sai che sarebbe

turbato nel vedere un qualcosa del genere apparirti sul tuo telefono—è tradimento. (Ma se siete abbastanza scialli da fare sexting con altre persone per mantenere le cose interessanti e divertenti—fantastico. Mi piace. Avanti così.)

Videos by VICE

Allora, dove sta il limite? Ho intervistato varie persone al riguardo, e una donna in una relazione monogama mi ha detto che sarebbe molto doloroso scoprire che il compagno si scambia regolarmente messaggi intimi a sua insaputa. Non saperlo, però, sarebbe ancora peggio. “Non penso che lo considererei necessariamente un tradimento, ma onestamente, a questo punto quello che è o non è tradimento mi sembra abbastanza arbitrario,” ha spiegato per email. “Dire all’altro che potrebbero esserci altrettante persone importanti per te, e che bisognerà prendere in considerazione questa cosa, sarebbe bello. Penso che l’idea di sentirsi per sempre vicini emotivamente a una sola persona sia piuttosto assurdo.” (Firmandosi: “Con tanto amore! (Che, se tu fossi un ragazzo, sarebbe tradimento??)”).

Un’altra donna in una relazione molto lunga ha detto che lo considererebbe “assolutamente tradimento” se il compagno avesse un rapporto online con un’altra e non glielo dicesse. “Se parlasse sui social con qualche ragazza con cui condivide interessi, senza nulla di sessuale, e me lo dicesse, mi sentirei minacciata, ma non lo considererei un tradimento,” ha detto. “Gliene parlerei, proverei a capirlo e a lavorarci sopra.”

“Per me le relazioni servono a trovare qualcuno con cui condividere non solo il tuo corpo, ma le tue emozioni, le tue insicurezze e le tue abitudini più imbarazzanti,” ha continuato. “Se scoprissi che lo sta facendo con qualcun’altra, di nascosto, mi si spezzerebbe il cuore. Se non fosse una specie di tradimento, il mio compagno vorrebbe che quella persona facesse parte anche della mia vita.”

Sameera Sullivan, dating coach di Lasting Connections, non concepisce un’affinità emotiva creata (in segreto) al di fuori di una relazione. “Essere emotivamente coinvolti da un’altra persona che non sia il partner è comunque tradire,” ha detto. “Che si tratti di sexting o qualsiasi altro tipo di messaggio, è tradire la fiducia e la lealtà nei confronti del partner. Il rispetto e la fiducia sono prioritarie per una relazione sana, se vanno perse sono difficili da recuperare.”

E proprio perché un’intensa relazione emotiva può mutarsi in un tradimento fisico, siamo in un terreno scivoloso. Dovresti comunicare al tuo partner ogni volta che hai una conversazione significativa con qualcuno? È irragionevole desiderare amicizie—che possono spesso essere ambigue—che esistano in maniera distinta dalla propria relazione duratura?

In definitiva, tutti concepiscono in maniera diversa cosa sia una relazione sincera. “Tutte le coppie dovrebbero stabilire i confini della loro monogamia,” mi dice un amico, e sono d’accordo. “Perché se una cosa non dà fastidio all’altro, allora non è tradire. Se lo fa, e di nascosto, allora lo è.” Un mio amico in una relazione aperta ha fatto eco a questo sentimento. “Ho visto delle dick pic sul telefono del mio ragazzo, ma non mi importava perché non stava cercando di nascondermelo,” dice. “Spesso condividiamo le foto di nudo che altri ci inviano. Ma potrebbe essere diverso se, tipo, le raccogliesse in una cartella super segreta. Finché è sincero, nessuna di queste cose è un tradimento. Ma nasconderlo sarebbe per me inaccettabile.”

Da persona assolutamente non coinvolta in nessun tipo di relazione romantica o seria, raramente mi passa per la testa la questione del tradimento. Eppure, molto spesso, ricevo messaggi privati un po’ intimi e civettuoli da uomini a caso che sono—molto chiaramente—impegnati, a un passo dal matrimonio o sposati. Mi sorprenderebbe scoprire che le loro compagne approvino che mi scrivano: “Fammi sapere se capiti mai a Tulsa ;).” Non dimenticherò mai una conversazione andata avanti una settimana con un comico (okay, lo so) su Tinder, tre anni fa. Stavamo quasi per decidere dove incontrarci quando mi ha detto che aveva una fidanzata in un altro stato, ma che era una cosa aperta. Quando l’ho un po’ messo con le spalle al muro, ha rivelato che la sua ragazza non sapeva che lui fosse su Tinder—o che la loro era una cosa aperta. (Ho una strana capacità di ottenere confessioni dagli uomini, anche quando non mi interessa.) Ha cancellato Tinder e io mi sono maledetta per aver perso tempo. Stava tradendo? Non per fare alla Minority Report e anticipare i crimini della gente, ma penso di sì.

Vale la pena ripetere: flirtare su un’app quando si è in una relazione non è necessariamente una cosa negativa. Simone de Beauvoir, che ha chiamato la sua relazione aperta di 51 anni con Jean-Paul Sartre “l’unico successo indubbio della mia vita,” può aiutarci a capire che le cose che si fanno per tradire diventano tradimento solo quando infrangono limiti concordati insieme. Sartre e de Beauvoir si erano imposti dei parametri che permettevano loro di fare sesso e flirtare con altre persone. Ma se quelle linee guida non sono chiare, e stai cercando segretamente stimoli romantici o sessuali, forse dovresti rivedere un attimo una relazione che richiede bugie per essere protetta. Ne L’età forte, de Beauvoir celebra la magia liberatrice dell’onestà—di “testimoniare” insieme al tuo partner:

Un solo scopo ci animava: abbracciare tutto, e dar conto di tutto; questo c’imponeva di seguire, a volte, strade diverse, senza sottrarre né all’uno né all’altro la più piccola delle nostre scoperte; insieme, ci piegavamo alle sue esigenze, al punto che al momento stesso in cui ci separavamo le nostre volontà si confondevano. Ciò che ci legava ci slegava, e con questo legamento ci ritrovavamo legati nel più profondo di noi stessi.

Una donna che presto si sposerà mi dice: “Una buona regola è: ‘Cosa direbbe il mio compagno se lo vedesse?’ Se non sei a tuo agio con quel pensiero, è un brutto segno.”