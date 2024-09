Il corto animato in stile ‘Rick and Morty’ vi porterà su un pianeta inquietante

Atterrati su uno strano pianeta, i due membri sopravvissuti della crew di una navicella spaziale performano una serie di strani rituali un po’ ASMR usando flora e fauna aliene nel corto di Joseph Bennett e Charles Huettner, Scavengers. Ogni step del misterioso rituale attiva una serie di domande, da “Cosa stanno facendo?” a “Come hanno fatto a imparare tutte queste cose?” e infine “Capirò mai questo folle mondo?”

Gli animatori di questi paesaggi alla Rick and Morty possono essere paragonati, per creatività, allo stile anime di Hayao Miyazaki o dei fumetti di Moebius. I due esploratori si intrufolano in impianti aperti, raccolgono fluidi animali, e usano interfacce misteriose costruite dentro gli organismi del pianeta Vesta Minor per ottenere… qualcosa. La confusione è parte del divertimento, vale la pena guardare il corto quattro o cinque volte per capire bene cosa succede.

I protagonisti raccolgono della polpa di frutta melmosa e ci fanno pensare alla normale routine mattiniera: sveglia, doccia, colazione, denti, pettine, telefono, chiavi, portafoglio e via. Il corto da otto minuti di Bennett e Huettner, commissionato da Toonami di Adult Swim, è bello da vedere perché unisce i temi classici della fantascienza con lo scazzo tipico delle animazioni che vanno in onda a tarda notte. Guardatelo per intero qui sotto.

Se volete saperne di più, chiedete a Joseph Bennett e Charles Huettner.