Scene dell’eclissi solare in due città americane

Nella giornata di lunedì, molte persone in America hanno rivolto gli occhi al cielo per assistere a uno degli spettacoli più rari e meravigliosi della natura: una eclissi solare totale (altra cosa positiva: molti hanno ottenuto permessi speciali in ufficio per guardarla).

Da costa a costa, la gente ha inforcato occhiali appositi, scatole di cereali o qualunque altra cosa avesse a disposizione per proteggersi gli occhi da danni permanenti. Noi invece volevamo catturare lo spettacolo umano, quindi abbiamo chiesto ai fotografi Jackson Krule a New York e Alex Flynn in Missouri di immortalare le persone intorno a loro. Qui sotto trovate le loro foto, con alcune delle testimonianze che hanno raccolto.

Tutte le foto di Jackson Krule e Alex Flynn.

Foto di Jackson Krule

Foto di Alex Flynn

Foto di Jackson Krule

“Sono qui metà per vedere l’eclissi e metà per stare con la mia famiglia e i miei nipoti. All’inizio volevo andare in Wyoming, ma ho cercati di prenotare i voli ed era troppo tardi. Mi piacciono le eclissi, è un momento magico, pensa a quanto è grande l’universo e quanto è piccola la luna: eppure ogni tanto si crea un allineamento perfetto.” – Morel, New York

Foto di Jackson Krule

“Sono scappato dall’ufficio, il mio capo non c’era quindi me ne sono andato facendo finta di niente. Ho fatto questa scatola seguendo le istruzioni sul sito della NASA, perché non ho trovato gli occhiali giusti. Sono senza maglietta solo perché sono uno che suda parecchio.” – Julian, New York

Foto di Jackson Krule

Foto di Alex Flynn

Foto di Jackson Krule

Foto di Jackson Krule

“Avevo un appuntamento sulla 57esima strada, e sapevo che stava arrivando l’eclissi. Mi ricordo di quando nel 1962 mi ero fatto una scatola per guardarla, ma non ricordo uno spettacolo paragonabile a quello di oggi.” – Paul, New York

Foto di Alex Flynn

Foto di Jackson Krule

Foto di Jackson Krule

“Non è una cosa che succede spesso, e per me ha un valore spirituale. È la natura, è il sistema solare, il sole e la luna che sono allineati. È bellissimo. Spero di godermi appieno il momento in cui succederà. Penso che a qualcuno cambierà la vita. Volevo che il mio cane fosse con me in questo momento, perché ho sentito dire che gli animali, soprattutto i cani e gli uccelli, la avvertono in qualche modo istintivo.” – Susan, New York



Foto di Jackson Krule

Foto di Jackson Krule

Foto di Jackson Krule

“Ho visto un’eclissi parziale e una lunare. Scrivo poesie. C’è qualcosa di poetico nel fatto che siamo alla mercé dell’universo e non possiamo fare niente. Durante l’eclissi, voglio pensare a fondo alla mia vita e al mio futuro, e capire quali cose voglio ‘eclissare’ nella mia vita.” – J.Mae, New York