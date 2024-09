‘Scenic_Simpsons’ è l’Instagram che svela la bellezza nascosta di Springfield

Sono stati dei giorni emozionanti. Prima, venerdì, l’insediamento sfarzoso di Donald Trump alla Casa bianca e poi, sabato, la Women’s March. Probabilmente è stata la sbornia peggiore della mia vita, e mi ha lasciato un po’ stordito.

In periodi come questo cerco di riprendermi con i Simpson, in particolare con un account Instagram molto rilevante che si chiama Scenic_Simpsons. Ho deciso di condividerlo con voi perché credo che ne valga davvero la pena.

Con circa 149 post e poche migliaia di follower, l’account posta interni e paesaggi ben composti—di solito senza personaggi—dei Simpson. Grazie, sicuramente, al sottile intellettualismo delle prime stagioni della serie e grazie anche al senso estetico di chi gestisce l’account, Scenic_Simpsons evoca l’urlo silenzioso di Safe di Todd Haynes o Badlands di Terrence Malick.

È anche il caso di notare che tutti (o quasi) gli screenshot provengono dalla “età dell’oro” dei Simpson, non solo per la trama ma anche per la raffinata estetica dovuta all’animatore David Silverman e al colorista Larry Field. La mia è più che altro una preferenza personale, ma dalla stagione uno alla 10 l’animazione ha una qualità particolare, con i suoi contorni marcati e i suoi colori brillanti.

La persona dietro l’account non ha risposto ai miei tentativi di condividere la passione per un cartone animato che entrambi amiamo, ma in ogni caso sbirciare quel profilo è un modo eccellente di investire il tempo. Raccomando anche una colonna sonora appropriata.