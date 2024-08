Gli aggeggi che allungano il pene funzionano davvero?

Avere un pene più grande è possibile. Questa frase — e qualsiasi variante di essa — è l’incipit di innumerevoli email di spam e pubblicità pop-up dal quinto minuto di esistenza di internet a oggi. I prodotti reclamizzati senza distinzione ai detentori di pene variano da pillole, unguenti topici, pompette, persino tutorial su un’antica tecnica araba di ingrandimento chiamata jelqing. Tutti questi approcci hanno un elemento in comune: la totale mancanza di qualsivoglia prova scientifica che procurino, effettivamente, l’aumento di taglia permanente che promettono.

Eppure, le email continuano ad arrivare e i pop-up continuano ad apparire. Forse, perché aumentano i riscontri a favore del fatto che un pene più spesso e/o più lungo della media sia più desiderabile per la maggior parte delle persone che si sono mai trovate a un capo o all’altro di esso.

Questo assolutamente non significa che la maggior parte delle persone sia insoddisfatta del proprio pene o di quello del proprio compagno. Anzi, un recente studio ha dimostrato che ben l’85 percento degli uomini americani è soddisfatto delle carte distribuitegli dalla sorte. Un altro studio ha scoperto che quasi la stessa proporzione di donne (86 percento) è a sua volta felice con quanto i compagni hanno in dotazione. Ma lo stesso studio — pubblicato sulla rivista Psychology of Men & Masculinity — ha scoperto che il 45 percento degli uomini vorrebbero che il proprio pene fosse più grosso.

A prima vista, il modo in cui le domande sono poste e i dati prodotti sembrano contraddittori. Se, per esempio, mi chiedessero se sono soddisfatto delle dimensioni del mio pene, direi “sì.” Se, però, mi chiedessero “vuoi un paio di cm in più?”, direi “sì, grazie.” Senza che questa risposta abbia necessariamente qualcosa a che fare con la mia idea di dimensioni accettabili.

Uno studio condotto dall’Università della California e dall’Università del Messico ha dimostrato che le partecipanti preferivano un pene più grosso della media per le storie a lungo termine (da cui il termine “boyfriend dick“), ma che le dimensioni sono più rilevanti nei rapporti occasionali. Gli autori dello studio hanno concluso che, “considerato che, in genere, le donne esperiscono un sesso più piacevole e orgasmico nelle relazioni a lungo termine, potrebbero preferire un pene più grosso nei rapporti occasionali in parte perché le sensazioni fisiche più intense compensano la ridotta connessione psicologica.”

Un altro studio ha dimostrato che, fino a un certo punto, persino la dimensione del pene da flaccido incide sull’attrazione. Siamo tutti d’accordo che chiunque scoprisse un metodo per rendere un pene più grande farebbe una valanga di soldi.

A quanto pare, la tecnologia giusta esiste e anche da tempo.

A quanto pare, la tecnologia giusta esiste e anche da tempo. È un dispositivo di trazione composto da un giogo di plastica che si attacca alla punta e un altro da posizionare alla base. Le due aste di metallo che collegano i due collari possono essere allungate gradualmente. L’efficacia dello strumento è stata confermata in diversi studi peer-reviewed, e Amazon è ben contenta di vendertene uno per meno di 30 euro. (Chiaramente esiste anche la versione da ricconi, che oscilla dai 75 ai 300 dollari).

Ma a giudicare dalle classifiche su Amazon, nessuno sta facendo i soldi veri producendo estensori per il pene. Sono stupito, devo essere onesto, considerando che a.) letteralmente miliardi di persone vorrebbero un pene più grosso della media nella loro vita e b.) uno di questi aggeggi e un po’ di buon senso cambierebbero la situazione nel giro di qualche mese. Così dice la scienza.

Si tratta dell’unico metodo non chirurgico che è dimostrato aumentare la lunghezza. I soggetti di uno studio pubblicato dalla rivista della British Association of Urological Surgeons ha scoperto che, in media, chi usava un estensore a trazione per quattro ore al giorno per un periodo di sei mesi vedeva un aumento di 1,7 cm. So cosa state per dire: un pene flaccido, per quanto più lungo, è poco utile. Ma in alcuni studi, la lunghezza del membro da flaccido è spesso usata come approssimazione della sua lunghezza da eretto — magari perché farselo venire duro per farlo misurare all’urologo è più complicato di quello che pensate.

Una serie di altri studi, utilizzando varie tecniche, ha replicato risultati quasi identici. Un aumento di 1,7 cm non sembrerà tanto, ma per un tizio con un pene nella media (14,2 cm) rappresenta un aumento di quasi il 12 percento. È come dire essere alti 1,75 metri o 1,95. E se pensate che 14,2 cm sia una media un po’ avara rispetto a quanto avete sentito in giro, sappiate che i ricercatori stavano conducendo una meta-analisi dove i peni di 15.521 partecipanti sono stati misurati con metodo standard da medici professionisti. Le dimensioni auto-certificate sono spesso arrotondate alla faccia dell’accuratezza, perché, bé, è di uomini che parliamo.

Tutto questo mi lascia con un dubbio: perché nessuno si stira l’uccello? Potrebbe essere un problema di comunicazione: semplicemente, nessuno sa che esiste davvero un metodo per ingrandire il pene che funziona. O, forse, la prospettiva di indossare un dispositivo non proprio confortevole per ore al giorno e mesi di fila non fa gola a nessuno.

Oppure, ancora, è perché la trazione non influenza la circonferenza che, stando a un altro studio, è la dimensione più specificatamente correlata alla soddisfazione femminile e alla frequenza dell’orgasmo. O, magari, l’adozione su scala mondiale dello strumento è ostacolata dalla paura di essere additati come uno che si stira il pene. Oppure è solo perché avere un pene più lungo, per quanto un’indubbia figata, non è la variabile significativa della soddisfazione tanto maschile quanto femminile, restando seconda a comunicazione, intimità e una conoscenza sempre in aggiornamento dell’anatomia del proprio compagno.

Un’insieme di questi razionali motivi mi ha convinto a non provare a stirarmi l’uccello, ma passare sei mesi con il pene in trazione potrebbe essere buon materiale per un articolo di follow-up su cui lavorare. Se è vero che pillole, unguenti e pompette non daranno mai alle persone l’aggiunta che desiderano, potrebbe essere l’occasione buona per comprovare almeno la premessa fondamentale che pongono. Con tanta pazienza.

