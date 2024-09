Gli scienziati stanno cercando di capire perché fumare le canne ti fa venire la paranoia

Forse non ricorderete la prima volta che avete fumato l’erba. Ma ricorderete senz’altro la prima volta che fumare vi ha fatto stare male.

Ero a casa di amici circa cinque anni fa, completamente in botta dopo tre tiri di una canna erba che era inequivocabilmente ottima. Il mio cervello alternava stati di coscienza a momenti di confusione. Ero spaventata. Ogni tot secondi la stanza sembrava diventare buia. Mi sentivo scoppiare il cuore e, alla fine, sono sprofondata in un sonno da stato quasi comatoso. Non è stata come tutte le altre volte, anzi, è stato proprio uno schifo.

L’ansia indotta dalla marijuana è un po’ l’equivalente del mito del Bigfoot per la cultura dell’erba — una leggenda metropolitana perpetuata da tanti attraverso i sentito dire, piuttosto che da prove concrete. Tutti quanti conoscono qualcuno che ha un amico il cui cugino ha avuto un bad trip con l’erba. (“Ma come? L’erba non è un toccasana per l’ansia?”). Di conseguenza, la verità sulla questione è piuttosto confusa e ogni discussione in merito non può che aumentare questa confusione.

