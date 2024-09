In questa sorgente idrotermale vivono sei specie animali sconosciute

Nel 2011, un gruppo di studiosi di ecologia marina, guidato da Jon Copley, ha inviato un sottomarino telecomandato a circa 3 km di profondità per osservare un’area di sorgenti idrotermali nella parte sud-ovest dell’oceano Indiano. Copley e il gruppo di ricerca hanno raccolto 21 esemplari di animali dalle sorgenti, usando il veicolo sottomarino e dopo anni di ricerca tassonomica sono stati in grado di determinare che sei di queste specie non sono mai state descritte ufficialmente.

Come viene spiegato nel paper pubblicato questo mese su Nature, le nuove sei specie comprendono un granchio peloso, due tipi di lumaca, un tipo di mollusco e due diverse specie di verme.

Una nuova specie di verme scoperto nella sorgente di Longqi. Immagine:Copley, et al/ Southampton University

Hesiolyra Bergi, un’altra specie di verme scoperto a Longqi. Immagine: Copley, et al/ Southampton University

Bathymodiolus marisindicus, un tipo di mollusco scoperto a Longqi. Immagine: Copley, et al/ Southampton University

Tralasciando il fattore novità, queste specie sono sorprendenti soprattutto per la loro capacità di sopravvivere nell’ecosistema severo che le sorgenti idrotermali creano. Queste sorgenti sono il risultato dell’incontro tra il magma ricco di minerali che fuoriesce dalla crosta terrestre con l’acqua dell’oceano quasi ghiacciata, che, raffreddando il magma, forma strutture tipo colonne di fumo. Queste colonne sono ricche di minerali solfuri e sono usate dai microbi in un processo di chemiosintesi che estrapola l’ossigeno contenuto nell’acqua del mare per ossidare gli elementi chimici che emergono dalla sorgente e ricavare energia. Questi microbi formani la base dell’ecosistema della sorgente, fornendo cibo a granchi, vongole, lumache e altre specie.

La zona della sorgente esplorata da Copley e dai suoi colleghi è nota come Longqi, o Dragon’s Breath (Respiro di Drago, ndt]). È stata scoperta per la prima volta nel 1997, ma le prime immagini sono state realizzate solo nel 2007. Queste foto mostrano come le sorgenti, alcune delle quali sono alte come un palazzo a due piani, sono anche ricche di rame e oro, il che le rende particolarmente allettanti per le estrazioni minerarie nelle profondità del mare.

La sorgente idrotermale nel campo di Longqi. Immagine: Southampton University.

Le sorgenti di Longqi coprono un’area di fondale oceanico grande come un campo da calcio che è stata data in licenza alla Chinese Ocean Minerals Research Agency (COMRA) dalla United Nations International Seabed Authority nel 2011. Questa licenza permette di effettuare un certo tipo di estrazione mineraria dal fondale così come di testare tecnologie di estrazione che saranno usate dal COMRA dopo aver ottenuto una licenza per lo sfruttamento economico della zona.

Stando a Copley e colleghi, questo recente studio tassonomico delle sorgenti di Longqi ha importanza non solo per le specie appena scoperte, ma anche perché fornisce una “linea di base di osservazione ecologiche” così che gli scienziati possano avere una prima idea dei danni che le estrazioni minerarie in quella zona possano provocare alla fauna locale.

“I nostri risultati sottolineano la necessità di esplorare altre sorgenti idrotermali nell’oceano Indiano e indagare la connettività delle loro popolazioni, prima che le esplorazioni minerarie e le estrazioni future possano avere qualsiasi impatto,” ha detto Copley.

Un’altra interessante scoperta che risale alle ricerche fatte nel 2011 nelle sorgenti di Longqi è che molte delle specie trovate intorno alle sorgenti era stata già avvistata nei pressi di altre sorgenti idrotermali a migliaia di chilometri di distanza, nell’oceano Antartico e in quello Pacifico.

“Trovare queste due specie nella zona di Longqi dimostra che alcuni animali da sorgente potrebbero essere distribuiti negli oceani più di quanto crediamo,” ha detto Copley. “Possiamo essere certi del fatto che le nuove specie che abbiamo scoperto vivano anche altrove nell’oceano Indiano, perché saranno migrate qui da altri siti, ma al momento nessuno sa esattamente da dove o come siano connesse le popolazioni lontane con quelle di Longqi.”

Sfortunatamente, considerato il ritmo tenuto dall’industria dell’estrazione mineraria nelle profondità del mare e la gravità dei danni che potrebbe apportare a ecosistemi di cui non sappiamo ancora abbastanza, Copley e i suoi colleghi potrebbero non avere mai una vera occasione per scoprirlo.