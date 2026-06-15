Scopri la frayseksualità, l’orientamento sessuale che potrebbe spiegare perché ti ‘annoi’ così in fretta

C’è un motivo per cui quello sconosciuto affascinante è così intrigante. Il mistero, la fantasia, il fatto che non si abbia la minima idea di come lui o lei riempia la lavastoviglie. Per le persone frayseksuali, proprio quell’ignoto è la molla del loro desiderio sessuale – e non appena scompare, scompare anche quel desiderio.

La frayseksualità è un orientamento sessuale in cui il desiderio è più forte nei confronti di persone che non si conoscono bene. Non appena si instaura un’intimità emotiva, il desiderio sessuale diminuisce e, in molti casi, scompare del tutto. I sentimenti romantici possono rimanere intatti, ma l’impulso sessuale verso quella persona specifica svanisce.

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Rientra nello spettro dell’asessualità ed è, in sostanza, l’opposto della demisessualità, in cui l’attrazione sessuale nasce solo dopo che si è instaurato un legame emotivo. Entrambe sono orientamenti sessuali legittimi. Nessuna delle due è un disturbo, anche se la frayseksualità, in particolare, viene spesso trattata come tale.

Che cos’è la frayseksualità? E, cosa ancora più importante: cosa non è?

Si tratta di un problema ricorrente. Le persone frayseksuali che si rivolgono a uno psicoterapeuta ricevono talvolta una diagnosi di ‘attaccamento evitante’ o di ‘problemi di intimità’ da parte di terapeuti che non hanno mai sentito parlare di questo orientamento, secondo quanto afferma la terapeuta psicosessuale Silva Neves, che ha scritto un articolo sulla frayseksualità per Psychology Today. L’esperienza di un desiderio che si affievolisce in una relazione viene vista come una malattia, mentre in realtà ha una spiegazione semplice. E poiché nella nostra cultura non si presta molta attenzione alla frayseksualità, molte persone pensano per anni che ci sia qualcosa che non va in loro, prima di trovare le parole per descrivere ciò che sta realmente accadendo.

Ci sono alcune cose che la frayseksualità non è. Non è paura di impegnarsi, né una preferenza per il sesso occasionale, né tantomeno un segno che una persona si annoi facilmente. Le persone frayseksuali possono avere relazioni romantiche profonde e durature. Queste relazioni non devono necessariamente includere il sesso, oppure possono essere relazioni aperte che danno al partner frayseksuale lo spazio per provare desiderio nel modo in cui la sua orientazione sessuale funziona. Nessuna delle due opzioni è un compromesso o un campanello d’allarme: sono semplicemente accordi che si adattano alla realtà di come una persona è fatta.

Questo orientamento presenta anche diversi livelli di intensità. In alcune persone fray-sessuali l’attrazione svanisce rapidamente; in altre, invece, questo processo è più lento. Alcuni si identificano come fray-sessuali oltre ad avere un orientamento completamente diverso, ad esempio omosessuale e fray-sessuale, oppure eterosessuale e fray-sessuale.

Per i partner questo può essere difficile da accettare. Nella maggior parte delle relazioni, una diminuzione del desiderio sessuale viene percepita come un rifiuto, e spiegare la frayseksualità richiede un livello di consapevolezza di sé e di comunicazione che non tutti sono riusciti a sviluppare. Ciò che sottolineano i ricercatori e i medici che si occupano di questo argomento è che la mancanza di desiderio sessuale verso un partner non ha nulla a che vedere con il grado di apprezzamento che si prova per quel partner. Queste due cose possono essere completamente separate l’una dall’altra.