Gli Scorpione sono delle teste calde ossessionate dal sesso

Dite a uno Scorpione che è troppo intenso e farà di quella critica una medaglia d’onore.

Un vecchio proverbio insegna che non bisogna fasciarsi la testa prima di rompersela, ma agli scorpione non importa. Non sanno resistere alla tentazione di trasformare un problema minuscolo in una tragedia epica.

Facciamo un esempio comune, tipo dire alla persona con cui vivi che tocca a lei buttare la spazzatura. La maggior parte di noi lo ricorda all’altro in modo gentile, o magari fa una battuta—consapevole del fatto che nessuno è perfetto e che dimenticare queste cose è normale. Gli scorpione no: loro puntano dritti alla giugulare. Nei loro occhi compare uno sguardo folle e si rivolgono all’altro (che magari è appena tornato da una lunga giornata di lavoro) con frasi tipo, “Capisco che tuo padre abbia lasciato tua madre quando eri un infante e che da allora abbia dovuto portare fuori l’immondizia sempre tu, perché non c’era lui a farlo. Ma quello è il passato, questa è la tua vita ora, e io ho bisogno che tu cresca, superi questo trauma e vada a buttare l’immondizia, come facevi all’inizio della nostra storia—quando era tutto idilliaco e il sesso era fantastico!”

A un certo punto, gli scorpione si rendono conto che un ricordare le cose in modo gentile è probabilmente più efficace che scaricare una bomba atomica addosso a una persona e, al contempo, dissotterrare una vagonata di segreti oscuri e terribili sul suo passato, ma poco importa. Perché gli scorpione adorano essere tanto intensi da fare paura—sono ossessionati dal sesso, la morte, e dallo scoprire i problemi emotivi, le ansie e i segreti più profondi di ognuno. Dunque, è difficile per uno scorpione rinunciare a un’occasione buona per scatenare una guerra psicologica, in cui creare più dramma del necessario.

Gli scorpione si illudono che il modo migliore per gestire qualsiasi situazione sia ottenerne il controllo pieno e assoluto, manipolando le persone verso il risultato sperato. E sì, talvolta sputtanare la gente e colpirla dove fa più male può essere un modo efficace di soggiogarla—ma è anche facile che ti si ritorca contro.

Molti scorpione vengono piantati all’inizio delle loro relazioni perché perdono il controllo con i loro nuovi partner. E per quanto abbiamo tutti i nostri problemi, chi sta con uno scorpione preferisce spesso troncare subito che provare ad andare avanti e vedere come va. Chi resiste è spesso a sua volta una persona che ama i litigi e i drammi—così la coppia finisce in una spirale delirante in cui si fa a turno a rendersi la vita uno schifo. Altri scorpione evitano del tutto le relazioni, perché non sanno stare alle regole quando il gioco diventa serio. Questi scorpione finiscono per scopare in giro—e in fondo i nati sotto questo segno adorano il sesso senza coinvolgimento emotivo.

Al lavoro, gli scorpione sono quelli che mandano in merda le riunioni perché tirano subito fuori l’elefante nella stanza, rivelano qualche segreto, o fanno cadere il parrucchino del loro vicino di posto. Tutto mentre il capo li sta silenziosamente pregando di stare zitti e fermi. Altre volte, il capo stesso li mette a parte di un segreto—sapendo che poi sarà bisbigliato di orecchio in orecchio molto in fretta. Che vi piaccia o no, questo atteggiamento da stronzetti tipico dello scorpione è molto utile per far fatturare un’azienda. Quando un capo ha bisogno di bruciare i rapporti con qualcuno, spaventare a morte qualcun altro, o manipolare qualcun altro ancora, affiderà a uno scorpione il lavoro sporco. Ammettiamolo: abbiamo tutti approfittato di uno scorpione per risolvere una situazione scomoda al lavoro, o tra amici, o tra parenti. È assurdo quanto spesso gli scorpione si facciano fregare e vadano a combattere le battaglie di qualcun altro e restino poi senza energie per le proprie. Ci credo che hanno tutti quegli scheletri nell’armadio.

Ovviamente, il segno dello scorpione è dominato da Marte, il pianeta della guerra e del conflitto. È inoltre un segno d’acqua, il che significa che è connesso alle emozioni e all’inconscio. Non a caso, è a livello profondo che uno scorpione si sente spinto a litigare—la sua propensione alle scenate da psicodramma è scritta nelle stelle!

Il simbolo antico di questo segno è l’animale di cui porta il nome e la mitologia ci racconta molto sul loro conto. Una versione della storia racconta che c’era una volta un cacciatore bello e arrogante di nome Orione, che era diventato l’amante di Artemide, la dea greca della caccia. Orione aveva commesso l’errore di vantarsi di poter uccidere qualsiasi animale sulla terra e che era, in realtà, un cacciatore migliore di Artemide stessa. Questo ha fatto incazzare parecchio la divinità, che ha mandato uno scorpione gigante a uccidere Orione—impresa compiuta con successo—e ha poi trasformato entrambi in due costellazioni, per ricordare agli esseri umani le conseguenze di un ego troppo ingombrante.

Drake è la quintessenza dello scorpione. Cioè, ha anche pubblicato un album intitolato Scorpion, che non a caso rivela un segreto gigante e porta a galla parecchi fantasmi dal suo passato.

Il Sole si trova nello scorpione nel bel mezzo dell’autunno, quando tutte le foglie diventano gialle, arancioni o rosse, prima di morire. È una metafora potente del segno. Come tu hai bisogno di una giacca per stare al caldo mentre la stagione cambia, gli scorpione devono imparare a concentrarsi e tenersi al caldo e felici mentre i drammi altrui si scatenano. Non puoi costringere un albero a far cadere le foglie prima del tempo. Allo stesso modo, gli scorpione devono ricordarsi di non essere divinità. Non importa quanto si impegnano, non possono cambiare le persone prima che siano pronte per farlo da sole.

Ma non c’è niente di meglio di uno scorpione con un buon senso dell’umorismo; uno scorpione che usa la sua capacità di scrutare nel profondo delle persone per il bene anziché per il male. Uno scorpione altamente evoluto, davanti alla discussione sul “portare fuori l’immondizia” di cui parlavamo all’inizio, anziché cedere a una scenata melodrammatica, sussurrerebbe qualcosa tipo “so che buttare l’immondizia è una palla, ma se lo fai ora… dopo possiamo fare il tuo gioco preferito a letto.” Indovinate quale approccio funziona meglio?