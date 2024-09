Sei persone sui motivi peggiori per cui hanno lasciato qualcuno

Ovviamente essere lasciati è una merda, ma anche lasciare non è affatto divertente—soprattutto quando sai di avere torto, o che i tuoi motivi per farlo sono più stupidi che mai.

LEA, 23 ANNI

VICE: Qual è la scusa peggiore che hai usato per lasciare qualcuno?

Lea: Una volta ha lasciato uno dal Wi-Fi della EasyJet. Gli ho detto che mi stavo trasferendo a Los Angeles per fare la runner in un reality, ma la verità è che ce l’aveva piccolo.

Piccolo quanto?

Ho standard piuttosto alti, ok—ma quello era semplicemente troppo piccolo. Diciamo che se lo prendevo in mano vedevo solo la mano.

Da quanto uscivate insieme?

Un mese, forse due.

Come ti ha fatto sentire lasciarlo?

Sollevata, ma anche in hangover, perché ero su un aereo di ritorno da Praga.

Vi siete mai più sentiti?

Ogni tanto parliamo ancora, ma non ci siamo mai più visti da allora—non frequentiamo gli stessi posti.

Gli hai mai confessato che hai mentito?

Di sicuro lo sa perché una volta ci ho scherzato, ma non penso che sappia che la cosa sbagliata era il suo pisello. Ne dubito. Ci sono uomini che dubitano del proprio pisello?

JAI, 27 ANNI

VICE: Raccontaci l’oggetto della tua vergogna.

Jai: Sono scappato nel bel mezzo di un appuntamento e poi ho bloccato il suo numero perché non smetteva di parlare di lavoro.

Era il primo appuntamento?

Il secondo. In pratica, dopo anni di attesa per “quello giusto” ho deciso di abbassare decisamente i miei standard, iscrivermi a Grindr e andare con chiunque mostrasse un minimo di interesse per me. Ero molto giovane e abbastanza stupido da credere che se si era preso la mia verginità, valeva anche la pena rivederlo. Sfortunatamente, a differenza del nostro primo appuntamento—in cui ci siamo guardati in faccia poco e parlati ancora meno—ha deciso di parlarmi a lungo del suo lavoro nella finanza. Continuava a tirare fuori le “big four” e che “sto per partire, ho una riunione a Dubai”, e io mi sentivo soffocare. Sono scappato in bagno, e lui mi ha seguito. In qualche modo me lo sono tolto di dosso e mi sono ritrovato a correre a gambe levate fuori dal bar.

Ha cercato di chiamarti?

Mi ha mandato un messaggio che diceva, “Tutto bene?” accompagnato da un’orribile foto del pene col flash sparato. Ho risposto che tra noi non poteva funzionare perché il suo cazzo enorme—che in realtà era minuscolo—era troppo piccolo, e ho cancellato e bloccato il suo numero. Fortunatamente, non ci siamo più visti.

ALEX, 35 ANNI

VICE: Dicci tutto.

Alex: Ho dovuto smettere di vedere una ragazza perché viveva in periferia e nessun taxi era disposto ad arrivare fin là.

Era una scusa o era motivazione genuina?

Genuina, al 100 percento.

Quanto tempo fa? Immagino prima di Uber.

Sì, be’, ora ho 35 anni e allora ne avevo 22. Direi sì, 13 anni fa. Gesù. Se ci fosse stato Uber forse saremmo ancora insieme.

Come cambia in fretta, il mondo. Ma tu dove vivevi?

Dall’altra parte della città. L’unico modo per convincerli era imbottirla e far finta che fosse incinta, ma comunque c’erano quelli che non volevano saperne di portarla a casa.

Ma non potevate andare da te?

Io stavo in subaffitto da un amico di famiglia. Non potevo portarci ragazze. Non scopavamo, quindi ho dovuto chiuderla. Scopare è fondamentale quando hai 22 anni.

RAY, 26 ANNI

VICE: Che hai fatto?

Ray: Alle medie ho mollato la mia prima fidanzatina per non dover dire a mia mamma che avevo una ragazza—mia mamma doveva accompagnarci in gita con la scuola e io sono uscito di testa e l’ho lasciata prima che salissimo sull’autobus. Lei ha pianto per tutta la gita. Quando mia mamma mi ha chiesto se sapevo perché piangeva le ho detto una cosa tipo, “Che possa morire se non è così, le ragazze bianche sono haram quindi non ci parlo con loro, ti voglio bene mamma.”

Oh mio dio. Da quanto tempo stavate insieme?

Da un anno. Nel senso, ci tenevamo per mano e andavamo a scuola insieme.

Siete diventati amici, poi?

No, avevamo giri diversi. È tutto finito in un paio di settimane—lei ha cominciato a uscire con il capitano della squadra di calcio. Io non ho fatto una piega, buon per lui.

MOLLIE, 25 ANNI

VICE: Qual è la bugia peggiore che hai mai detto per levarti qualcuno dalle scatole?

Mollie: Ho detto a una ragazza con cui uscivo che non avevo più risposto ai suoi messaggi perché ero finita in carcere. Sono una persona orribile.

Un po’ estremo, no?

Lo so. È solo che non sapevo come chiuderla, eravamo uscite un paio di volte e all’improvviso non mi andava più, ma non sapevo come dirglielo, quindi ho imbastito questa bugia ridicola. La cosa peggiore è che aveva avuto ragione lei a mandarmi messaggi incazzati perché la ignoravo, ma quando le ho detto del carcere ha cominciato a sentirsi in colpa e scusarsi.

Ma perché in prigione?!

Ero andata alla mostra di Oscar Wilde nella prigione di Reading e presa dal panico ho usato un po’ di licenza poetica per dirle dove mi trovavo.

TAMI, 26 ANNI

VICE: La tua scusa peggiore per non vedere più un ragazzo?

Tami: Ho fatto finta di essermi rotta la gamba, una volta, per non dover vedere il mio ragazzo dopo la scuola. Ho camminato con le stampelle per tutta la stazione, in modo che sembrasse vero—lui stava sulla banchina opposta.

E ti sei tenuta la gamba rotta per un po’ o…?

È stato l’inizio della fine. Siamo andati avanti un altro mese, ma poi è finita.

Con la gamba rotta?

No…

E lui non si è insospettito?

Sì. Sfortunatamente era molto intelligente e si è reso conto che era finita. In pratica faccio schifo a mollare le persone, perciò ho calcolato tutto per far sì che gli eventi agissero al posto mio.