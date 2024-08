Se hai una prepagata Bitcoin, è appena diventata del tutto inutile

Venerdì scorso, molte delle carte di debito Bitcoin più utilizzate — che sono, in parole povere, carte prepagate riempite di criptovalute — hanno smesso di funzionare in Europa, dopo che Visa Europe ha interrotto i servizi per WaveCrest, un’emittente di carte prepagate.

Le carte prepagate sono uno strumento importante per permettere alle persone di usare i Bitcoin per pagare cose, anche quando il venditore non accetta criptovalute. I clienti depositano i propri bitcoin in un account presso la compagnia di carte di debito Bitcoin, la quale converte la cifra in moneta normale — i pagamenti con queste carte sono processati da istituzioni ben note, come Mastercard e Visa.

Videos by VICE

Dopo la decisione di Visa Europe nei confronti di WaveCrest di venerdì, le compagnie che si occupano di carte di debito in Bitcoin — come Bitwala, BitPay, Cryptopay e altre — hanno annunciato su Twitter che le carte in Europa avrebbero smesso di funzionare con effetto immediato, mentre i fondi dei clienti sarebbero stati restituiti.

Con tasse alte e tempi di conferma lenti che già dissuadono le persone dall’usare Bitcoin per piccole transazioni, la perdita delle carte prepagate in Europa rappresenta un altro duro colpo nel futuro potenziale di Bitcoin come moneta. Ad ogni modo, con grande disappunto dei Bitcoiner, è un colpo imposto da un’istituzione finanziaria importante anziché da qualche limite tecnico.

Non è chiaro perché Visa abbia messo fine ai servizi di WaveCrest, ma il giornalista Joseph Cox del Daily Beast ha segnalato su Twitter che la ragione da parte di Visa sarebbe l’inadempienza con il regolamento di affiliazione. Nessun portavoce di Visa Europe si è reso immediatamente disponibile per un commento.

“Abbiamo già segnalato ai nostri partner e ai titolari delle carte la richiesta di Visa di chiudere gli account e la nostra prima priorità è far sì che i fondi siano restituiti senza problemi e in tempi rapidi,” ha detto a Motherboard via email Brent Almeida, CEO di WaveCrest. “Siamo profondamente dispiaciuti per qualsiasi inconveniente questa decisione possa creare per i nostri clienti.”

Bitpay ha dichiarato che le loro carte continueranno a funzionare negli Stati Uniti. Sul loro sito, WaveCrest dichiara che le carte negli Stati Uniti sono emesse da MetaBank e in Canada da Home Trust, sotto licenze Mastercard e Visa. BitPay ha annunciato in una dichiarazione successiva che l’azienda ha già aperto trattative con altri emittenti di carte in Europa.

Per ora, però, in Europa, sembra che il sogno di usare i propri bitcoin per pagare la spesa al super mercato o i vestiti — anziché tenerli fermi sotto il proverbiale mattone — abbia sofferto una seria battuta d’arresto.