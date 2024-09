Secondo i cospirazionisti di Reddit, oggi inizia la Terza Guerra Mondiale

Siamo tutti d’accordo sul fatto che alcune parti del mondo siano spaventate dalle politiche militari di Trump, ma i 450.000 lettori del subreddit /r/conspiracy sono dell’opinione che un conflitto inizierà molto presto, cioè oggi.

Sotto il thread “4/26” — la data di oggi, appunto — i contributor hanno raccolto una serie di supposizioni e congetture che, secondo loro, costituiscono le prove di un imminente attacco nucleare da parte della Corea del Nord. Tutte queste informazioni sono state messe insieme da un utente in un meta-post sul 4/26 che, con più di 3.000 upvote, al momento della pubblicazione di questo articolo è il più caldo su /r/conspiracy.

Videos by VICE

Il fulcro di questa teoria è l’Operation Gotham Shield, un addestramento che sta avendo luogo nello stato di New York e nel New Jersey per testare quanto gli USA siano preparati a un attacco nucleare come parte del National Exercise Program del FEMA. Anche se i dettagli del programma sono disponibili da mesi, secondo i cospirazionisti Gotham Shield è una potenziale operazione false flag che il governo starebbe facendo passare per un’esercitazione di routine nel tentativo di nascondere il timore di un attacco da parte di Pyongyang.

Mentre siti come ZeroHedge e InfoWars sono stati contenti di cavalcare l’onda — specialmente l’ultimo, che ha terrorizzato i lettori incoraggiandoli a prepararsi per la guerra nucleare — l’autore del post su reddit ha spiazzato tutti suggerendo che Gotham Shield sarebbe una copertura per il lancio di un ordigno nucleare dalla costa della California. Nel post, chiamato poeticamente fuckaduckfuckaduck, scrive:

“E se il test nucleare della Corea del Nord non fosse il solito test sotterraneo? E se fosse un ‘test’ della nuova base missilistica sottomarina scoperta a ridosso della costa USA?”

Per supportare le informazioni, ha fornito una lista estesa di esplosioni, terremoti, disastri aerei e scoperte scientifiche accadute il 26 aprile (anche se la logica secondo cui tali avvenimenti debbano influenzare i piani militari della Corea del Nord è ancora un mistero), insieme a una serie di referenze a Operation Jade Helm, che Alex Jones avrebbe “rivelato” essere un piano segreto di Obama per imporre la legge marziale e rubare tutte le pistole del Texas.

Ma il post originale parla anche di eventi che potrebbero accadere. Ieri, in una chat su Facebook con Motherboard, l’autore ha scritto:

“Non penso accadrà niente domani. Ma credo che sia fondamentale sapere certe cose per esserne coscienti. Fa tutto parte di un piano più ampio, mi sembra. Questa gente al potere gioca a scacchi, non a dama.”

La FEMA, da parte sua, ha dichiarato in una mail a Motherboard che si tratta di supposizioni insensate:

“Stiamo pianificando Gotham Shield 2017 da circa un anno.



La FEMA pianifica e conduce esercizi con altre agenzie federali concentrandosi su una serie di disastri naturali e antropici (inclusi tsunami, uragani ecc.). L’esercitazione Gotham Shield 2017 è una quattro giorni che punta alla coordinazione tra agenzie e stati nell’eventualità di un improvviso attacco nucleare nel New Jersey. […]

Questo forum espande l’abilità di coordinazione a livello locale e nazionale, sviluppando inoltre reazioni che supporteranno risposte più efficaci e operazioni di recupero durante un eventuale incidente nucleare.”

Probabilmente non si tratta di una risposta soddisfacente per le decine di lettori di /r/conspiracy e dei seguaci di Alex Jones, ma per ora non è ancora successo niente.