Secondo il Centro Culturale San Giorgio Fedez sarebbe massone e satanista

Forse non ho saputo usare internet nell’ultimo anno, ma mi ero completamente perso l’articolo di cui vi voglio parlare oggi: “Fedez: L’arte di accontentare massoni, satanisti e anticlericali“, ad opera del Centro Culturale San Giorgio—una gloriosa cricca di fedeli un po’ strambi il cui scopo è promuovere “la diffusione del Magistero perenne della Chiesa e della sua dottrina sociale”. Sulle pagine del suo sito uscito direttamente dal 1999 si palesano tutti gli stereotipi sul mondo del complottismo, agilmente divisi in sezioni: messaggi subliminali, musica satanica, occultismo. Volendo, potete approfondire le attività del centro con questo super articolo di Motherboard, ma se siete pigri vi basti sapere che sono un’associazione dedita a scovare Satana, ovunque egli si nasconda.



Ad ogni modo: secondo il San Giorgio, Fedez è abbastanza pericoloso da meritarsi una disamina da più di settantamila caratteri che lo vuole dipingere come il figlio adottato di Lucifero e Aleister Crowley.

