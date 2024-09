Secondo questa classifica, Milano e Roma sono tra le città col sesso più noioso

Ok, se non avete ancora prenotato le vacanze abbiamo una buona notizia e una cattiva. La buona notizia è che esiste una ricerca che ha messo in fila le città più sex positive del mondo—ovvero quelle con un’attitudine più aperta nei confronti della sessualità.

La ricerca è stata condotta da Lazeeva, un’azienda di tecnologie dedicate al sesso (ovvero sex toy e una specie di app store per maggiorenni), e ha coinvolto 450.000 adulti tra i 18 e i 70 anni. Oltre a queste interviste, sono stati elaborati anche dati forniti dai Ministeri della Salute di diversi paesi, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Banca Mondiale.

Lo scopo di questo sforzo titanico era scoprire quanto sono sessualmente attivi, soddisfatti e aperti alle sperimentazioni i cittadini delle principali città del mondo. La classifica teneva conto di diversi fattori, assegnando a ciascuno di essi un punteggio da 1 a 10: dalla facilità di accesso ai contraccettivi al possesso di sex toy, dall’apertura alle questioni LGBTQ al grado di soddisfazione per la propria vita sessuale, dal consumo di porno all’intrattenimento per adulti (calcolato considerando il numero i night club/locali notturni in rapporto alla popolazione).



I fattori considerati e la testa della classifica stilata da Lazeeva.

In cima alla classifica, che copre 100 città, c’è Parigi, seguita da Rio de Janeiro, Londra, Los Angeles e Berlino. Parigi si è piazzata in cima per quanto riguarda l’intrattenimento per adulti, mentre Rio si è rivelata la città più sessualmente attiva e aperta alle sperimentazioni. Per completezza, in fondo alla lista ci sono Tokyo, Salisburgo, Bratislava e Cork, che a quanto pare sono i luoghi in cui l’appetito sessuale va a morire—quindi tenetene conto quando dovrete prenotare le vacanze e pianificate di avere incontri con la popolazione locale.



La cattiva notizia invece è che nelle altre 51 settimane dell’anno sarete bloccati in alcune delle città che non brillano particolarmente in questa classifica. Nonostante gli stereotipi positivi di cui siamo protagonisti noi italiani, l’Italia è messa piuttosto male: Milano (92esima) si è fatta precedere da una serie di città indiane mentre Roma è dieci posizioni più in su, all’82esimo posto.



In entrambi i casi gli abitanti si dichiarano comunque discretamente soddisfatti delle proprie vite sessuali, e in entrambi il termine porno più cercato—per quanto il consumo risulti molto basso—è MILF.

Thumbnail via Unsplash/Henri Meilhac.