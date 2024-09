Secondo questo antropologo le abitazioni illegali sono il futuro dell’urbanistica

La popolazione mondiale ha superato da tempo i sette miliardi, la percentuale di anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto livelli irreversibili, Shangai conta 27 milioni di abitanti. E se è vero che le risorse e gli spazi sono limitati, mentre i bisogni non finiscono mai, la crescita demografica e l’urbanizzazione esasperata sono tra le sfide più importanti da affrontare in questo Antropocene per rendere il pianeta più vivibile ed evitare di estremizzare le disuguaglianze.

A livello macroscopico, l’abitare è un problema da gestire in senso sociale e logistico, per cui è necessaria una nuova coscienza critica che tenga conto dei flussi migratori, e delle condizioni ambientali ed economiche globali. A livello individuale, invece, è innanzitutto una necessità e un diritto. Per chi ci vive, infatti, la casa non è soltanto un edificio ma un luogo di appartenenza che ha a che fare con la propria identità e con un certo modo di collocarsi nel mondo e nel sistema globale. Una cosa è certa, che i modi di vivere alterativi sono una maniera più o meno lecita di chiamarsi fuori da un sistema che si sta autodistruggendo.

Videos by VICE

Continua a leggere su Motherboard: Secondo questo antropologo le case occupate sono il futuro dell’urbanistica.