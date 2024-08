I Sect Mark da Roma sono ancora incazzati neri

Non so se vi ricordate il demo dei Sect Mark uscito l’anno scorso, che suonava un po’ come venir chiusi in un armadietto di scuola che veniva successivamente lanciato giù dalle scale. Ora la band hardcore romana è pronta a sferrare un altro attacco sotto forma di Worship, un nuovo EP di punk grezzo e aggressivo che uscirà sulla favolosa etichetta americana Iron Lung.

La traccia “Attempts” è online da oggi sul Bandcamp di Iron Lung e continua la tradizione di hardcore paranoico e schizoide dei nostri. Su un caotico tappeto di chitarra, il cantante Johnny P. sbraita in uno stile che ricorda pesi massimi Lowest Form e Permission.

Videos by VICE

Come per il demo, l’artwork è sempre a cura di Francesco Goats, maestro delle atmosfere oscure e decadenti che rispecchiano perfettamente la musica.

‘Worship’ uscirà il 26 gennaio per Iron Lung.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.