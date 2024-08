Sta per iniziare Seeyousound, il festival di musica al cinema

Sta per arrivare la quinta edizione di Seeyousound, che inizia domani 25 gennaio e si conclude domenica 3 febbraio e si svolge al cinema Massimo di Torino. Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi negli anni passati, questo festival è un vero esempio da seguire per chiunque si occupi di parlare di musica in maniera trasversale. Si tratta di una rassegna/concorso sul cinema che parla di musica, durante la quale si può vedere davvero il meglio del settore a livello mondiale.

Noisey ci sarà anche quest’anno, il 2 febbraio, a presentare l’anteprima italiana del film Lords Of Chaos, distribuito tra gli altri da VICE Films. Si tratta di un thriller che racconta la sanguinolenta storia della scena black metal norvegese di inizio anni Novanta, basato sull’omonimo libro di Michael Moynihan e Didrik Søderlind, ed è girato da uno dei migliori autori di videoclip al mondo, Jonas Åkerlund. In concorso per il titolo di miglior lungometraggio feature ci saranno anche altri cinque film sempre in anteprima italiana.

I film e videoclip che verranno proiettati nel corso della settimana sono 93, di cui 29 in anteprima italiana, quindi col cacchio che ve li elenco tutti. Potete consultare il programma sul sito di SeeYouSound. Ma faccio tre esempi.

Tanto per cominciare, visto che ricorre il trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, SeeYouSound ospiterà una rassegna tutta incentrata sulla capitale tedesca, con l’obiettivo di raccontare oggi cosa volesse dire vivere in quegli anni in una città, in una nazione divisa, e come la musica abbia saputo superare confini e unire le persone, nonostante tutto. Il tema sarà trattato da vari lavori, un fil rouge tra le varie sezioni del festival, e inizierà già la prima sera con la première italiana di Symphony of Now di Johannes Schaff.

Un’altra anteprima italiana sarà quella del documentario Manchester Keeps On Dancing di Javi Senz, che documenta l’arrivo della musica house a Manchester da Chicago negli anni Ottanta, fino all’esplosione della acid house del 1988 e alla sua ascesa inarrestabile nei trent’anni successivi, fino a oggi. La città di Manchester è una di quelle con la storia musicale più assurda e interessante, già documentata in parte dal leggendario film 24 Hour Party People.

E poi ci sono i videoclip, con ad esempio tre focus su tre aree territoriali: “Make America Great Again” è una rassegna in cui si racconta l’epoca Trump tramite i video di alcuni artisti neri, protagonisti della narrazione sugli Stati Uniti di oggi (ovviamente non potranno mancare “This Is America” di Childish Gambino e “Look At Me!” di XXXTentacion); “Ja ljublju SSSR” presenterà alcuni dei video più creativi e controversi prodotti in Russia da artisti che sono andati in cotro a censure e problemi con le autorità; “Ich bin ein Berliner” invece attraverserà i tre decenni di mutamento di Berlino da città divisa a capitale della nightlife europea.

