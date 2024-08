Segui la diretta streaming dell’inquinamento visto dallo spazio

Oggi, dalle 10:30, vengono presentate le prime mappe dell’inquinamento ottenute dal satellite Sentinel 5P — la sonda lanciata il 13 ottobre 2017 nell’ambito del programma Copernicus, la collaborazione fra Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea. Potete seguire la diretta streaming dell’evento organizzato nel centro dell’Agenzia spaziale tedesca Dlr a Oberpfaffenhofen, in Germania, a partire dalle 10:30.

Dalla sua posizione in orbita a 825 chilometri, Sentinel 5P fotografa con il suo strumento Tropomi (Tropospheric Monitoring Instrument) gli inquinanti dell’atmosfera come ozono, formaldeide, monossido di carbonio, metano e anidride solforosa.

Come aveva dichiarato all’Ansa, Simonetta Cheli, capo dell’Ufficio di coordinamento del direttorato dell’Esa per l’Osservazione della Terra. Il satellite permette ai ricercatori e decisori politici di avere una mappa precisa della distribuzione e della provenienza degli inquinanti, aggiornata quotidianamente. Lo strumento copre 2.600 chilometri con una risoluzione di 7 chilometri per 7,5.



Ora finalmente conosceremo la qualità dell’aria delle nostre città in modo più preciso.