Segui le elezioni su Instagram con VICE e Luis

Instagram è il social network ideale per un sacco di cose: farsi i fatti degli altri, inclusi quelli di perfetti sconosciuti; perdere tempo guardando video e meme che su YouTube e Facebook ci vergogneremmo anche solo a cercare; provarci in DM e poi negare tutto. Bene, oggi è domenica e potete fare tutte queste cose, ma anche dell’altro.

Nello specifico, seguire con noi e Luis Sal le elezioni sul profilo Instagram di VICE Italia.

Dopo la serie video La mia prima volta, abbiamo mandato Luis a Roma per documentare la giornata elettorale attraverso i seggi, le sedi dei dei partiti e quelle istituzionali, con aggiornamenti e interviste. Una specie di Maratona Mentana, ma nelle Instagram Stories e con Luis al posto di Mentana.

Da questo pomeriggio fino a notte inoltrata, ci trovate su Instagram.

Per la nostra copertura sulle elezioni (incluso un post molto pratico per capire come votare), andate sulla Guida di VICE alle Elezioni. I video di VICE con Luis, invece, sono su La mia prima volta.