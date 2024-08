Sei volte in cui il rap ha voluto farti fare del gran sesso sicuro

Questo post è stato realizzato in collaborazione con Durex.

Chi l’avrebbe mai detto che Snoop Dogg è un super fan della prevenzione contro le MST? Che Big Sean fa educazione sessuale sull’uso dei preservativi? Che Lil’ Wayne avrebbe dichiarato pubblicamente il suo amore per i preservativi alla frutta e per la prevenzione contro le gravidanze indesiderate?

Videos by VICE

Nell’opinione comune, i pezzi rap espliciti non fanno altro che parlare di violenza, abuso di alcol o droghe e sesso irresponsabile. Basandosi su questa idea, ci sono studi e studi che suggeriscono che l’idea del sesso veicolata dalla musica rap potrebbe rendere i giovani un tantino meno responsabili in materia di scelte sessuali. Eppure i detrattori del rap dovranno riconoscere un fatto innegabile: non è il rap, ma l’educazione impartita dai genitori e dalle scuole a determinare una condotta sessuale salutare, e sono i genitori quelli che dovrebbero aprire coi suddetti giovani un dialogo sul sesso sicuro—un dialogo capace di contestualizzare anche la maggior parte dei pezzi rap.

E poi, l’hip hop non vede solo quel lato del sesso: c’è tutta una schiera di canzoni che informano sulle MST, sul sesso sicuro e su come evitare gravidanze indesiderate. Tanto che potreste rimanere sorpresi dalla quantità di artisti che fin dagli anni Ottanta l’hanno fatto attraverso testi divertenti, piacevoli, provocatori e soprattutto educativi.

Foto via Unsplash.

È per questo che abbiamo preparato una lista dei migliori pezzi hip hop che celebrano l’uso del preservativo.

Koole Moe Dee

“As I turned around to receive my injection

I said “Next time I’ll use some protection”

If I see another girl and I get an erection

I’m walking in the other direction

Cause I don’t want to do the sick sick dance

So I’m keeping my prick inside my pants

And if I see another girl and I know I can rock her

Before I push up I’ll make her go see the doctor.”

Forse la cosa vi farà scoppiare la testa ma c’è stato un momento, nella storia del rap, in cui gli MC non si vantavano di quante spogliarelliste passavano per il loro backstage. Invece, raccontavano di essersi beccati una malattia venerea e spiegavano nel dettaglio il senso di colpa che li attanagliava per non essersi messi un preservativo. Forse ci siamo dimenticati che puoi essere gangsta e street e real quanto vuoi, ma una terapia antibiotica non è comunque molto piacevole.

Big Sean

“So many wedding rings lost in them couches

I’m just a Westside lover

I leave females in my sheets and all my feelings in a rubber

This is showtime, showtime, boy, I hope you set the DVR

Stacking money face to face, this shit look like CPR”

A oggi, la produzione di Big Sean a tema sesso sicuro può contare non su uno o due pezzi, ma su ben 19, tutti incentrati sull’importanza dei preservativi negli scenari più promiscui che possiate immaginare. Qui è in compagnia di Kanye West, Pusha T, Cyhi the Prynce e J. Cole, che hanno offerto il loro contribuito lasciando tutti quei “feelings” nel posto più adatto—il preservativo.

Snoop Dog e Dr. Dre

“And before me dig out a bitch I have ta’ find a contraceptive

You never know she could be earnin’ her man,

And learnin’ her man, and at the same time burnin’ her man

Now you know I ain’t wit that shit, Lieutenant

Ain’t no p**sy good enough to get burnt while I’m up in it

(yeah) Now that’s realer than real-deal Holyfield

And now all you hookas and hoes know how I feel

Well if it’s good enough to get broke off a proper chunk

I’ll take a small piece of some of that funky stuff.”

La paura di prendersi qualcosa è un sentimento così genuino e potente da spingere Snoop Dogg— Snoop Dogg, cioè una delle persone che hanno ufficialmente fatto più sesso nella storia della razza umana—a dire che non esiste una tipa abbastanza bella da fargli venire voglia di rischiarla. “Nuthin’ But A G Thang” è praticamente una risorsa che migliorerebbe del 75 percento qualsiasi lezione di educazione sessuale in cui venisse integrata.

Sean Paul

“Me guh suh den sex is not what it used to be,

Belive me, it displease me

Nuff a dem a walk like dem hot but

When yuh connect di dot

Dem nuh easy dem nuh disease free.”

Sean Paul viene dai primi anni Duemila, quei tempi in cui il twerking non esisteva ancora e per sentire cantare di sederi scossi, discoteche e macchinone dovevamo affidarci a un tizio mezzo giamaicano che cantava “Get Busy”. Se solo la sua “Safe Sex” avesse avuto lo stesso successo oggi le MST sarebbero molto meno frequenti. Pensateci un pochetto.

Missy Elliot

“Here I go, flip my flow

Back it up then I drop it low

It’s a must cause I’m dangerous

I’ll be a hassle on the busta call me angel dust

I talk shit di, didn’t stutter

2005 MC’s in trouble

You run for cover hide under your covers

Cause you gone need more protection than a magnum rubber”

Missy Elliott si è costruita una carriera semplicemente rovesciando qualsiasi aspettativa pesasse su di lei. A livello testuale, questo significa che non si è mai fatta problemi a parlare di piselli—e nemmeno a usarli per affermare la propria grandezza, dato che qua usa con nonchalance un preservativo XXL come tramite per far sentire delle nullità artistiche tutti i suoi colleghi. Sesso sicuro e punchline al vetriolo, in un semplice e comodo pacchetto.

Lil Wayne

“I am everywhere, I’m it like, Hide-n-Go

And I can go anywhere: innie, minnie, miney, mo

I’m in your neighborhood, area, CD thing, tape deck

IPod, your girlfriend – and she say I got great sex

Safe sex is great sex, better wear a latex

Cause you don’t want that late text, that “I think I’m late” text

So wrap it up!

But he’s so sweet she wanna lick the wrapper”

Se dobbiamo fidarci dei loro testi, i rapper di oggi vanno in farmacia principalmente per comprare bancali di Xanax e sciroppo per la tosse. Soprattutto Lil Wayne, e non senza conseguenze. Ma il buon Wheezy è sopravvissuto e, come dimostra il testo qua sopra, ha imparato che è meglio investire in condom e che mettere incinte ragazze a caso non è poi così bello. Poi ovviamente conclude il tutto parlando di quanto ce l’ha dolce—ma insomma, è Lil Wayne.

Foto via Unsplash.

Questo post è stato realizzato in collaborazione con Durex.