Al risveglio dopo una sbronza, un tizio si è ritrovato un selfie della polizia sul cellulare

Lo scorso luglio, in Italia, una foto di due agenti di polizia che avevano deciso di cucinare una pasta a una coppia di novantenni particolarmente soli era diventata virale. Molti l’avevano presa come una trovata pubblicitaria, qualche giornale straniero aveva captato la notizia e poi ognuno era tornato alla sua vita.

In Tasmania, però, le attività della polizia sembrano essere ancora più insolite. Di recente, due agenti si sono scattati un selfie che li ritrae sorridenti dopo aver messo a letto un ragazzo completamente ubriaco—e hanno usato il suo cellulare, probabilmente consci di quello che sarebbe successo al risveglio del malcapitato in preda a postumi cosmici.

Tutto è cominciato quando Reece Park è uscito con gli amici a Launceston, in Tasmania, e le cose gli sono un po’ sfuggite di mano. Park è riuscito a salire su un taxi, ma il tassista ha ritenuto necessario richiedere l’assistenza della polizia. Gli agenti Natalie Siggings e Jeremy Blyth si sono presentati sulla scena.

Come ha spiegato il Sergente Craig Fox in un post su Facebook, accompagnare gente ubriaca a casa e rimboccarle le coperte non rientra tra le mansioni della polizia locale, ma in questo caso è proprio quello che è successo. Fox ha dichiarato, “in questa occasione, un tassista ha chiesto l’assistenza della polizia per portare un uomo a casa. La polizia è arrivata, è risalita all’indirizzo dell’uomo, ce lo ha accompagnato e ha aspettato che arrivasse un amico a prendersi cura di lui.”

E dato che lo hanno messo a letto e gli hanno rimboccato le coperte, perché non immortalare la buona azione con un selfie?

Park ha trovato la foto nel cellulare solo al suo risveglio, e l’ha pubblicata su Facebook accompagnata da queste parole:

“Guardando tra le foto sul cellulare ho scoperto che questi simpaticoni si sono sparati un selfie della madonna dopo avermi riportato a casa ubriaco marcio! Tooooop.”

A quanto pare, anche la polizia della Tasmania ha apprezzato il post e ha condiviso la foto su Facebook, usandola per trasmettere un messaggio di pubblica utilità. Come l’ha messa Fox, “La polizia cerca sempre di mettere al sicuro chiunque sia sotto l’effetto di alcol.”

E non c’è posto più sicuro del proprio letto. Assicuratevi solo di sorridere durante il selfie e di augurare la buona notte agli agenti.

Thumb via Reddit. Questo post è tratto da Munchies.