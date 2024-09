Sempre più rapitori vogliono il riscatto pagato in bitcoin

Dopo i recenti attacchi informatici WannaCry e NotPetya, gli hacker hanno reso noti al grande pubblico i ransomware. Ma un altro tipo di criminali chiede ora bitcoin in cambio del rilascio di qualcosa, o qualcuno: i rapitori tradizionali.

All’inizio di questo mese, l’Indian Express ha riportato la notizia di una banda di rapitori che ha cercato di estorcere un pagamento in bitcoin. A dimostrazione di come la tecnologia e il crimine si intrecciano, alle volte con scarso successo, questo è lontano dall’essere l’unico caso di rapitori che provano a usare la criptovaluta.

Videos by VICE

Sei persone hanno rapito un commerciante di nome Ashu Jain il 30 maggio, stando all’ Indian Express. La banda avrebbe richiesto 20 bitcoin — ovvero circa 52.000 dollari al cambio attuale. Deepak Sharma, uno studente di informatica, avrebbe guidato il colpo, si legge sull’articolo.

Qualche mese fa, un gruppo di rapitori ha preso di mira una donna brasiliana che era noto essere sposata con un affarista in bitcoin. Stando a una dichiarazione tradotta e pubblicata da Cryptocoins News, l’agente di polizia a cui è stato affidato il caso ha detto, “ho parlato con alcuni colleghi stanziati un po’ in tutto il Brasile e non c’è mai stato un tentativo di rapimento in cui venisse richiesto un pagamento in moneta virtuale. È un caso senza precedenti in Brasile.”

Ma la pratica ha radici che risalgono almeno al 2015, quando un gruppo di rapitori taiwanesi hanno estorto circa 1,5 milioni di dollari in criptovaluta, stando a Cointelegraph. La banda ha tenuto in ostaggio Wong Yuk-kawn, il presidente di una compagnia petrolifera di Hong Kong, per 38 giorni. Lo stesso anno, dei rapitori in Costa Rica hanno preso in ostaggio uno studente canadese e chiesto decine di migliaia di dollari in bitcoin come riscatto.

I bitcoin vengono spesso erroneamente descritti come una forma totalmente anonima di moneta, che permette ai criminali di ottenere finanziamenti impossibili da rintracciare. Ma non è sempre vero — diversi presunti spacciatori del dark web sono stati identificati proprio attraverso l’uso di bitcoin che facevano. E nel momento in cui il crimine in questione prevede uscire allo scoperto nel mondo fisico, come inviare grossi quantitativi di droga via posta, gli agenti di polizia hanno già un’altra traccia su cui indagare.

Potrebbe essere lo stesso anche tra alcuni rapitori e i bitcoin: in tutti e tre i casi citati poco sopra, le autorità hanno arrestato i sospetti. Nell’esempio avvenuto in India, la polizia ha prelevato sei persone, così come è successo in Brasile. In Taiwan, la polizia ha arrestato 16 persone.

Ma man mano che i bitcoin guadagnano sempre più attenzione, forse i criminali tradizionali cercheranno di aggiornare i propri traffici al mondo delle criptovalute.