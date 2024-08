Come far serata senza bere alcol

A 22 anni, Abi ha deciso per la prima volta di far serata senza bere alcolici. Stava assumendo dei medicinali e non aveva voglia di restare a casa. “Mi spaventava un po’ l’idea di non bere,” ammette.

Eppure, la serata ha superato ogni sua aspettativa: “Non è improbabile che sia stata una delle più divertenti della mia vita,” rivela. Aggiungendo inoltre di essersi sentita ricolma di energia da cui attingere per ballare e per chiacchierare con i nuovi amici.

Nelle serate più movimentate, di solito Abi finiva raggomitolata con la testa abbandonata sulle ginocchia, in attesa che gli amici le chiamassero un taxi. È per questo che la notte di sobrietà si è rivelata nettamente diversa dal solito, e il divertimento di cui ha fatto esperienza l’ha spinta a una transizione graduale verso una sobrietà semi-permanente.

La reazione iniziale di Abi è in effetti comprensibile, ed è altrettanto facile immedesimarsi nel timore di una serata trascorsa senza quel lubrificante sociale rappresentato dall’alcol. Personalmente, ho trascorso l’estate del 2021 o ubriaca oppure in stato di hangover, e l’idea di provare a passare una serata da sobria mi suona tanto spaventosa quanto difficile.

Quando ci ho provato, tuttavia, ritrovarmi nella rumorosa oscurità di un club si è rivelato una delle esperienze migliori e più stimolanti che ho avuto da un sacco di tempo a questa parte. Io e Abi, in ogni caso, non siamo le uniche.

Secondo uno studio dell’UCL svolto nel 2021, infatti, il 91,5 percento delle persone comprese tra i 18 e i 29 anni e che fino a un anno prima bevevano intensamente, hanno dichiarato di aver diminuito il quantitativo d’alcol assunto. Il mercato in forte crescita delle bevande non alcoliche riflette questo spostamento, tanto più che Fior Markets prevede che entro il 2028 quest’industria varrà 1,5 miliardi di euro.

Abi. Foto per gentile concessione dell’intervistata

“Ho pensato subito non fosse adatto a me,” confessa Ben, 24 anni e dello Wiltshire. A 14 anni, durante una festa, Ben aveva assaggiato per la prima volta il sidro e ne aveva detestato il sapore. Eppure, il fatto d’esser astemio non l’ha mai fermato dal fare serata.

Ossessionato dall’elettronica, e in particolare dalla drum’n’bass, ha viaggiato in tutto il Regno Unito, e ha partecipato a festival in Belgio e in Croazia. A 18 anni, Ben è diventato il suo stesso autista sobrio, in giro per serate ed eventi almeno una volta a settimana.

La parte più sorprendente della storia di Ben è che non ha subito troppa pressione dai suoi coetanei per bere. “L’hanno semplicemente accettato,” racconta. “Mi sento fortunato, quando si è giovani quel tipo di pressione può risultare pesante.”

Shefali, di 29 anni, lo sa sin troppo bene, visto che ci ha dovuto fare i conti quando ha cominciato l’università. Se usciva a far serata con gli amici, anche dopo aver compreso che preferiva andare per club da sobria, le risultava difficile abbandonare del tutto l’alcol.

Ben. Foto per gentile concessione dell’intervistato.

“Se gli amici ti hanno vista bere in qualche occasione, ma ora hai deciso di non farlo più, ti chiederanno sempre e comunque per quale motivo hai smesso,” racconta. “La gente non capisce che il bere non si addice a tutti.”

Io, invece, lo capisco sin troppo bene. A luglio del 2020, nella mia prima serata fuori dopo il lockdown, sono tornata da casa dei miei completamente ubriaca, tanto che mio padre mi ha dovuta aiutare a salire le scale e a mettermi a letto. La colpa era della mia amica e mi ricordo di aver biascicato un, “lei può bere molto più di me!” Al che mio padre mi ha guardata negli occhi e, inespressivo, mi ha risposto: “Puoi anche dire di ‘no’.”

Shefali. Foto per gentile concessione dell’intervistata.

Ora che ha qualche anno in più, per Shefali è diventato più facile dire di no a una serata alcolica. “Da sobria, ho un maggior controllo sulle mie serate,” racconta. “Posso perdere un po’ delle mie inibizioni ma sentirmi comunque a mio agio. E riesco a cavarmela con la mia goffaggine senza aver bisogno dell’intervento dell’alcol.”

Ruby Warrington ha scritto Sober Curious, un libro che invita a ripensare il rapporto con l’alcol, anche in virtù dei benefici indotti dall’interruzione del consumo. Quando parla della pressione esercitata dagli amici, rivela che “La mossa responsabilizzante è quella di fare una scelta concreta e positiva.”

Warrington aggiunge: “Ricordati tutte le ragioni per le quali hai deciso di divertirti da persona sobria, e se qualcuno ha qualche problema con le tue scelte, ricordati che non devi spiegazioni né scuse. Tratta il tutto come una sorta di esperimento, e aspettati di divertirti!”

Quali altre cose possono sorprendere chi fa serata in sobrietà per la prima volta? “Se sei abituato a bere quando vai per club, il fatto di ritrovarsi in quell’ambiente da sobrio può innescare un suo tipo di stato d’alterazione. Potresti sentire di più la musica e percepirti maggiormente in connessione con le persone con cui ti trovi. Ti risveglierai con la memoria intatta e senza hangover. Una vittoria su tutta la linea!”

La tattica di Abi per far serata da sobri è quella di avere un drink speciale riservato soltanto a queste occasioni: nel suo caso, si tratta di una Diet Coke. “Ho iniziato ad avere la smania per la Diet Coke durante il lockdown, ho cominciato quando non uscivo più per le solite serate del venerdì dopo il lavoro.” Abi però raccomanda anche di impegnarsi su altri fronti (come per esempio gli abiti) per riuscire a ricreare il giusto spirito.

In ogni caso, come fa notare Ben, se hai un eccessivo bisogno di bere può darsi benissimo che tu non ti stia davvero divertendo così tanto. “Provaci, semplicemente. Potrebbe aprirti nuove porte,” si raccomanda. “Se ti trovi insieme alle persone giuste, non c’è ragione per non riuscire a divertirsi da sobri.”

@RiceKezia