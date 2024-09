Guarda Serj Tankian dei System of a Down che canta la canzone di Game of Thrones

Game Of Thrones è famoso per aver spezzato i cuori di tutti i fan ammazzando tutti i personaggi più amati. Nonostante questo—o forse a causa di questo—gli spettatori sono milioni in tutto il mondo e ogni episodio viene minuziosamente analizzato tra editoriali, tweet e blog. Eppure la musica della serie non è particolarmente discussa. C’è l’ubiquo intro, che è già stato coverizzato in ogni modo possibile, e poi c’è “Rains of Castamere”, conosciuta dai fan più accaniti come l’inno di Casa Lannister. È quello che si sente quando un membro della famiglia raggiunge un risultato particolarmente terribile—tipo il famigerato Red Wedding alla fine della terza stagione.

Lo strumentale della canzone è già abbastanza minaccioso di suo, specialmente nella versione registrata dai The National con la manopola della malinconia e dell’oscurità fissa sull’11. A Los Angeles qualche giorno fa c’è stato un concerto dedicato a Game of Thrones, e al posto di Matt Berninger dei National è apparso sul palco Serj Tankian dei System of a Down.

L’uomo responsabile di nostri traumi giovanili quali “Chop Suey” e “Toxicity” ha interpretato il brano con un’orchestra, entrando perfettamente nella parte. Sullo sfondo di scene prese dalla serie, Serj Tankian canta “Rains of Castamere” con la dose perfetta di tecnica e pathos, immergendosi perfettamente nell’atmosfera circondante. Siamo senza parole. È perfetto.

