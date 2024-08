Guarda il serpente più lungo del mondo papparsi un cervo intero

Dopo un anno di digiuno, questo gigantesco serpente è pronto a pasteggiare — mentre noi restiamo a guardarlo.

Il pitone reticolato detiene il titolo di serpente più lungo del mondo, infatti, può raggiungere anche i 7 metri di lunghezza. L’unico problema è che un corpo così lungo ogni tanto andrà pur alimentato. I tipi di Discovery UK hanno immortalato proprio uno di questi serpenti mentre si sbafa un cervo per il suo spuntino di mezzanotte e il risultato è un po’ come un film horror a cui assistiamo per gentile concessione di Madre Natura.



Videos by VICE

In questo video, il divertimento inizia dal minuto 4:20 in cui incontriamo il nostro lungo amico su una remota isola indonesiana. È difficile vedere tutto quello che sta succedendo, visto che è stato girato di notte — ogni tanto si illumina qualcosa, si vede qualche cervo dal destino segnato che pascola — e questo crea solo una suspense maggiore.



Il serpentone abbatte un cervo da 30 chili e passa le ore successive a inghiottirselo tutto intero. Ma la parte più raccapricciante non è neanche l’uccisione: per ingoiarlo senza soffocare, il pitone tira fuori la sua trachea dalla bocca mentre il suo cuore e il fegato si espandono del 40 per cento, per digerire il cervo in una settimana.



Tanto per aggiungere ulteriori elementi inquietanti, la voce narrante del documentario snocciola un altro aneddoto divertente prima di lasciarmi da sola in compagnia dei miei incubi: i pitoni sono degli eccellenti nuotatori che possono percorrere anche diversi chilometri per raggiungere la loro prossima preda. Quindi, io sono la prima ad essere grata perché questi esseri non hanno mai sviluppato delle zampe in 100 milioni di anni.



Seguici su Facebook e Twitter.