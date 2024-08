Ma serve davvero a qualcosa la standing desk?

Nella primavera del 2011 ho iniziato a lavorare per Men’s Health. Ci ero arrivato dopo aver scritto per un quotidiano di Washington, e il passaggio dal giornalismo vecchia scuola alla loro redazione a Emmaus, in Pennsylvania, è stato delicato per diverse ragioni—tra le quali il fatto che i miei colleghi lavoravano tutti su standing desk.

Per me era una novità assoluta, e indagando sulle ragioni di quell’abitudine è venuto fuori che, pochi mesi prima, Men’s Health aveva pubblicato un articolo sui pericoli del lavorare seduti tutto il giorno. Quel pezzo (e molti altri pubblicati nello stesso periodo) si basava principalmente su una ricerca del Pennington Biomedical Research Center dell’università della Louisiana che stabiliva una correlazione tra il tempo passato seduti e il rischio di malattie cardiovascolari e cancro. Secondo lo studio, anche facendo esercizio fisico regolare, stare seduti tutto il giorno è comunque pessimo per la salute.

L’articolo era così convincente che molti redattori avevano deciso di abbandonare la loro scrivania per sostituirla con una più alta, da cui lavorare in piedi. E presto anche io li ho imitati. Anche se non stavo in piedi tutto il giorno—mi sedevo durante le riunioni e durante la pausa pranzo—si può dire dire che passassi il 60 percento della mia giornata in ufficio in piedi davanti al computer.

Non ricordo precisamente quando sono arrivati i crampi, ma a un certo punto ho iniziato a svegliarmi in piena notte con un dolore terribile alle gambe. Il dolore mi prendeva i muscoli della coscia, dal ginocchio in su, e mi costringeva ad alzarmi dal letto e a camminare avanti e indietro per farli passare.

Inizialmente non ho neanche pensato che potesse essere la standing desk—almeno finché non ho iniziato a fare ricerca sui rischi collegati allo stare sempre in piedi. Tra gli effetti elencati dagli studi c’erano crampi notturni alle gambe e la comparsa di vene varicose. Secondo l’Institute for Work and Health di Toronto, stare in piedi tutto il giorno raddoppierebbe il rischio di malattie cardiache.

Com’era possibile che stare in piedi fosse peggio che stare seduti? “Quando stai in piedi per lunghi periodi di tempo, il sangue tende ad affluire alla gambe e a rimanere lì—in questo modo aumenta la pressione necessaria per pompare sangue al cuore e si riduce il volume di plasma nella circolazione,” mi ha detto Peter M. Smith, autore del secondo studio citato e ricercatore presso la Dalla Lana School of Public Health dell’università di Toronto. “Sia l’aumento della pressione che la riduzione del volume di plasma hanno un impatto sull’apparato cardiocircolatorio, su periodi di tempo prolungati.”

Avevo passato diversi anni a lavorare in piedi per evitare i pericoli collegati allo stare troppo tempo seduto, quindi immaginate la mia reazione quando ho scoperto la ricerca di Smith.

“È interessante vedere la reazione di chi legge il nostro e altri paper sul tema,” mi ha detto Tim Church, docente del Pennington Biomedical Research Center dell’università della Louisiana. Church è tra gli autori dello studio che ha creato tutta l’isteria sullo stare seduti al lavoro e che mi ha fatto abbandonare la scrivania. Dopo aver parlato con lui ho capito che con la parola “interessante” intendeva qualcosa di simile a “irritante.” “Quando stai seduto non ti muovi e non muoverti ti fa male alla salute,” mi ha detto.

Ma ha anche aggiunto che, nonostante la sua ricerca si concentrasse sui danni causati dallo stare troppo tempo seduti, il loro scopo era sottolineare i rischi causati dalla mancanza di attività fisica. Se è vero che stare in piedi “fa lavorare più muscoli” che stare seduti, “non abbiamo mai detto che si possa perdere peso o guadagnarne in salute in quel modo, e non credo nemmeno ci siano molte prove per dimostrarlo,” mi ha detto.

Uno studio della Mayo Clinic ha determinato che stando in piedi si bruciano 0,15 calorie al minuto in più che stando seduti—un aumento che, in teoria, potrebbe causare una perdita di peso significativa sul lungo periodo. Ma c’è anche da dire che lo studio non prendeva in considerazione i benefici o la perdita di peso per una persona reale che cambi la sua abitudine lavorativa da seduta a in piedi.

Quindi qual è la risposta? È meglio una scrivania a cui stare seduti o una a cui stare in piedi? Secondo Church c’è un’opzione più salutare: “In un mondo perfetto, ogni 45 minuti passati seduti bisognerebbe alzarsi e fare una breve passeggiata,” mi ha detto.

Questo perché periodi prolungati di inattività—specialmente se di due o più ore—sono davvero deleteri per la salute. Spezzarli con intermezzi in cui si fa moto, anche solo andando in bagno o andando a prendere qualcosa da bere, può limitare di molto i rischi. “È il minimo da fare per restare in salute, non per tenersi in forma o perdere peso,” ha aggiunto Church.

Per chi invece ha già fatto il passaggio a una standing desk, Church afferma che non è chiaro quanto spesso bisognerebbe mettersi a camminare per bilanciare gli effetti negativi della posizione. Ma fare pause regolari per camminare è comunque una buona idea. “Come minimo bisognerebbe fare 7000 passi al giorno, 3000 dei quali a un’andatura superiore a quella media,” mi ha detto. “In termini di pressione, camminando non subisci gli stessi effetti negativi di quando sei fermo in piedi.”

Sulla base del suo consiglio, ho cambiato ancora: da una standing desk a una nuova postazione dove posso stare sia in piedi che seduto. Di solito mi siedo. Ho anche scaricato un’app che emette un ululato ogni 45 minuti—per ricordarmi di alzarmi e muovermi, anche solo per fare avanti e indietro per la stanza un paio di volte. Non ho più i crampi e devo dire che è piacevole tornare a sedersi per lavorare.

Questo articolo è apparso originariamente su Tonic.