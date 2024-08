Sono una donna transessuale, e prima della transizione andavo a letto con gli uomini gay—anche se non mi sono mai identificata come uomo gay perché mi sono sempre sentita una donna. Ora mi identifico come eterosessuale, e vado a letto con uomini etero o bisessuali.



Una delle cose principali che ho notato del sesso ora è che vengo trattata in modo diverso. Ho imparato molte cose su come gli uomini etero trattano le donne, cose che vanno in conflitto con il mio credo femminista. Prima della transizione non facevo tanto sesso, perché ero depressa, ma quando lo facevo non mi trattavano così. Per esempio: agli uomini etero non interessa se vieni. È una cosa che ovviamente tutte le donne sanno, ma io non me ne ero resa conto finché ho fatto la transizione.

La prima volta che ho fatto sesso dopo la transizione—anche se sono sempre stata trans, quindi più correttamente potrei denominarla la prima volta che ho fatto sesso dopo essermi manifestata nella mia pienezza—l’ho fatto con un ragazzo con cui mi scrivevo da un po’. Una delle cose positive di essere una ragazza transessuale abbastanza ‘pubblica’ è che a volte ti contattano dei ragazzi carini, e se mi piacciono gli do corda. Questo in particolare mi aveva vista al telegiornale quando ho cominciato la mia campagna contro la transfobia, Nail Transphobia, mi aveva contattato e ogni tanto metteva like alle mie foto. Dopo un po’, mi ha chiesto di vederci. Siamo usciti un paio di volte prima di andare a letto—sono credente e non voglio andare a letto con persone che non conosco bene.

Quando alla fine è successo, non è andata bene. Non è stata una bella esperienza. È stato un casino. Eravamo vicino a casa sua, e io non volevo farne un affare di stato. Avevo già fatto sesso nella vita—non mi consideravo vergine—ma era la prima volta dopo la transizione. Volevo solo scopare, niente di che.

Per lui è stato divertente, ma non per me. Mi sentivo come se non stesse prendendo in considerazione il mio corpo e i miei sentimenti. Non volevo sposarlo o che—era lui che era più interessato a me di quanto io non lo fossi a lui, ma volevo che mi rispettasse. Abbiamo fatto sesso e lui è venuto, ed è finita—anche se io non ero venuta. Quindi ho detto, “Oh, finita così? Perché io non sono venuta.” È stato imbarazzante. Non ho intenzione di pensare da sola al mio piacere perché tu hai fatto quello che dovevi.

Quando mi sono resa conto che si era accorto che non ero venuta, ma semplicemente non gli interessava, ci sono rimasta molto male. Mi sono resa conto solo allora di una cosa che le mie amiche mi dicevano da un sacco di tempo: tanti uomini ti usano come un giochino per godere, gli frega solo di se stessi. Non sarei mai più uscita con lui.

Quando facevo sesso con gli uomini gay, era diverso. Era più una cosa alla pari, e venivamo entrambi. Gli uomini gay sono più empatici ed educati—vogliono che venga anche tu.

Penso che le ragazze debbano essere meno educate in tema di sesso. Dobbiamo iniziare a parlare di quello che ci piace. Agli uomini va bene non parlarne, tanto vincono in ogni caso—vengono comunque. Mentre le donne si sentono in dovere di essere educate. Ma provate a immaginare di fare sesso con un uomo, non farlo venire, e andarvene appena venite lasciandolo pieno dei vostri umori. Comincerebbe a starvi addosso, “Torna qui! Non pensare che sia finita così.”

Ci ragazzi etero andati a letto con ragazze transessuali che credono in tutta una serie di miti—per esempio, che le ragazze trans non possano venire per colpa degli ormoni. Magari alcune no, ma io sì. Altri uomini etero con cui sono andata a letto non volevano toccarmi durante il rapporto, e quando chiedevo spiegazioni mi dicevano, “Oh, pensavo che non volessi essere toccata, l’ultima ragazza trans con cui sono andato a letto non voleva.”

Rimarreste scioccati a sapere quanti uomini etero fanno sesso con donne trans. Siamo desiderabili; il porno trans è la categoria di porno che cresce più rapidamente. Molti ragazzi mi dicono, “È tutta la vita che voglio provare,” che onestamente è una considerazione che odio. È interessante il fatto che moltissimi etero—davvero, davvero etero, non ve lo aspettereste—vogliano provare. Magari non vogliono presentarci alla madre, ma vogliono portarci a casa e fare sesso, anche solo una volta. Spesso, anzi, vogliono che siamo noi a scopare loro—spesso sono i super-etero, quelli molto mascolini, a dire, “Voglio che mi scopi.”

C’è un gruppo di ragazzi etero che le ragazze trans chiamano ‘chaser’ perché vogliono farsi ogni ragazza trans che trovano; se le passano tutte. Hanno un feticcio per le donne trans, escono solo con le ragazze trans e sono malati di cazzo—molto, molto creepy. Esiste l’attrazione per le donne transessuali, che è ok, ma essere un chaser è orribile. Penso che valga per ogni minoranza, ci sono sempre uomini che hanno un’ossessione malsana per noi, che ci feticizzano. Non è sano, e non è un complimento. E poi, quelli non verranno mai a letto con noi dopo l’operazione: sono solo ossessionati dal pisello. Voglio trovare un ragazzo a cui piaccio per quella che sono—non perché sono trans, o nonostante il fatto che sono trans. Semplicemente una persona che pensi, “Oh, sei trans? Ok, bene.”

Il mio consiglio per una ragazza trans che sta per cominciare ad avere rapporti con uomini etero è di parlare, parlare, parlare di sesso prima di finire a letto con qualcuno. Comunicate. Devi dire all’altra persona cosa vuoi, non evitare per educazione. Le ragazze transessuali hanno il diritto di venire! Devi comprendere il tuo valore, il tuo corpo, i tuoi bisogni e i tuoi desideri. Vali quanto l’uomo con cui sei a letto. E se ti rendi conto che ti sta usando come un sex toy con cui masturbarsi, rubagli qualcosa! Ti ha trattato come una prostituta, quindi ti deve un pagamento. Io ora lo faccio seriamente.

