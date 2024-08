Come faccio a non annoiarmi quando faccio sesso sempre con la stessa persona?

Durante la quarantena su VICE avevamo avviato un appuntamento periodico, una specie di angolo in cui raccogliere i nostri pensieri, metterli sotto forma di domanda e lasciare che fosse una figura esperta a rispondere. Ora, anche tramite il contributo di altre redazioni di VICE, il discorso è stato ampliato. Da come fare i conti con un amore non corrisposto a come gestire coinquilini insopportabili, proveremo a offrire qualche consiglio. Oggi parliamo di come mantenere il sesso emozionante nelle relazioni più lunghe.

Ciao VICE,

Non so se il mio problema è un vero problema; forse si tratta di una cosa molto comune. Quando ero adolescente, il sesso era la cosa più affascinante del mondo per me e mi sono sempre considerata una donna dalla mente aperta e dallo spirito libero. Guardavo porno regolarmente, a 13 anni ho ricevuto in regalo dalle mie amiche il mio primo piccolo vibratore e a 15, appena persa la verginità, ho subito cominciato a sperimentare, avendo rapporti con molte persone diverse. Nello stesso periodo ho anche iniziato a prendere la pillola.

Ho sempre amato molto quel lento accumulo di tensione che provi quando stai per andare a letto con una persona nuova, quindi ero sempre alla ricerca di quella sensazione. La mia cosa preferita era uscire di venerdì sera, limonare con una persona che conoscevo appena e, se avevo fortuna, portarmela a casa. Si trattava per lo più di uomini, ma succedeva anche con donne. Il rapporto sessuale mi piaceva ma, a essere sincera, l’eccitazione svaniva dopo i primi minuti.

Dopo i 20 anni ho iniziato a desiderare maggiore intimità. Ho avuto relazioni serie, ma, per quanto mi facessero stare bene, perdevo rapidamente interesse per l’aspetto sessuale. E non ha mai avuto nulla a che vedere con la bravura del mio partner a letto. Anzi, al contrario: il mio attuale compagno sa esattamente cosa fare ed è entusiasta di provare cose nuove per farmi felice.

Provo ancora desiderio sessuale, ma quando lo faccio perdo rapidamente interesse e a tratti provo addirittura un senso di disagio. Diventa tutto monotono ed estenuante. Non mi va di sporcarmi, di cambiare le lenzuola, di fare uno sforzo fisico. In quei momenti, devo concentrarmi tantissimo per raggiungere l’eccitazione, e di solito ci riesco solo fantasticando di fare sesso per la prima volta con un’altra persona.

Ho provato varie strade per risolvere la situazione: ho smesso di prendere la pillola per un periodo, ho comprato diversi toy, abbiamo guardato insieme video porno, mi sono fatta legare e abbiamo anche provato ad aprire la nostra relazione ad altre persone. Ha tutto funzionato per un po’, ma poi la noia tornava.

Sono ancora interessata a sperimentare. La mia più grande fantasia è il sesso di gruppo, ma ho paura che finirebbe per annoiarmi anche quello. La mia libido è molto alta quindi, per ora, cerco di masturbarmi velocemente quando mi sento arrapata. È la cosa più semplice. Ma è anche un peccato, perché mi manca la sensazione di un rapporto sessuale davvero eccitante.

C’è un modo per far ritornare i rapporti con il mio compagno a essere eccitanti e divertenti? O le gioie del sesso sono finite per me?

Grazie,

K.

Ciao K.,

Non c’è da sorprendersi del fatto che fare sesso sempre con la stessa persona perda una parte di fascino con il passare del tempo. Ci sono studi che dimostrano che la soddisfazione sessuale all’interno di una relazione raggiunge il picco dopo 12 mesi. Un’altra ricerca ha rilevato che le donne sono più propense ad annoiarsi nel fare sesso sempre con lo stesso partner rispetto agli uomini.

“Sento in continuazione coppie dire che i loro rapporti sessuali non sono interessanti come prima,” dice il sessuologo Yuri Ohlrichs, che lavora per il Rutgers Center for Gender, Sexuality, Law & Policy nei Paesi Bassi. “Per alcune è un problema, per altre invece può trattarsi di un sollievo, perché attribuiscono altrettanta importanza al sesso.”

Tu scrivi che senti la mancanza dell’eccitazione. Posso rassicurarti: il fatto che il tuo modo attuale di consumare i rapporti ti annoi non significa che dovrai rinunciare per sempre a un rapporto eccitante con il sesso, anche con il tuo partner attuale.

Ci sono svariati possibili motivi per cui il tuo desiderio di fare sesso non si realizzi nell’atto. L’uso della pillola come contraccettivo potrebbe senza dubbio influire. “Altri medicinali, come, ad esempio, gli antidepressivi, potrebbero rendere l’attività sessuale meno piacevole,” spiega Ohlrichs.

La noia può anche avere una causa mentale. Forse ti trovi sotto forte stress, o emotivamente spossata, o magari la vita—con tutte le sue responsabilità—ti ha posta in una fase di transizione e richiede che tu metta il sesso da parte per il momento.

Ohlrichs pensa che sia un buon momento per riesaminare il tuo rapporto con il sesso. Alcune domande che sarebbe importante porsi in questo contesto, secondo il sessuologo, sono: “Comunicate adeguatamente? Come iniziano i vostri rapporti sessuali? Siete in sincronia e volete le stesse cose, o i vostri desideri sono diversi? E dopo il sesso vi trattate a vicenda con attenzione e cura?”

Scrivi che associ il sesso a lenzuola sporche. Quindi rappresenta una cosa sporca, pur eccitandoti? “È possibile che ti sia stato insegnato che il sesso è un atto sporco, impedendoti di godertelo del tutto e di aprirti completamente in senso emotivo mentre lo fai,” aggiunge Ohlrichs.

Questo potrebbe portarti ad associare il sesso più con l’atto fisico, un incontro veloce con una persona che appena conosci. Di conseguenza, potresti trovare più semplice fare una cosa “sporca” con uno sconosciuto la cui opinione non reputi così influente come quella del tuo partner.

È anche importante tenere in considerazione ciò che avviene subito prima e subito dopo il sesso. Se ti dà fastidio pulire e rassettare dopo il rapporto, questo può influire sul tuo piacere durante. Se stabiliste, per esempio, che se ne occuperà il tuo compagno, secondo Ohlrichs potrebbe essere un peso in meno sulle tue spalle.

Ma al di là di tutto questo, “potrebbe anche essere che ciò che ti manca del sesso non sia nulla di puramente fisico.” Magari hai soltanto bisogno di chiacchierare dopo il sesso, in modo che assomigli meno a un esercizio fisico con il solo obiettivo dell’orgasmo. “O potreste provare il tantra, una pratica che si concentra sull’accumulo di tensione tra i partner ritardando l’orgasmo.”

Ohlrichs sottolinea l’importanza di esprimere i propri desideri senza paura: “Scrivi che ti piacerebbe provare il sesso di gruppo, ma hai paura che anche quello ti farebbe annoiare. Io consiglierei di provarlo comunque qualche volta, senza dare per scontato che non ti soddisferà. Anche solo quel pensiero basta a rendere l’esperienza meno piacevole.”

Forse scoprirai che il sesso è un atto puramente fisico per te. O che preferisci fare sesso selvaggio e impersonale con il tuo partner—trattandovi a vicenda come se non vi conosceste, magari con una terza persona.

Un altro fattore da tenere presente è quello del luogo: casa vostra potrebbe sembrarvi più il posto dove vi svaccate sul divano a guardare la TV che quello dove ci date dentro. “In questo caso, tu e il tuo partner potete andare alla ricerca di un luogo completamente diverso: la camera da letto di qualcun altro, una stanza d’hotel,” consiglia Ohlrichs.

Mentre ti prendi il tempo che ti serve per capirlo, dovresti anche chiedere al tuo partner che cosa ne pensa della vostra vita sessuale condivisa. Forse anche lui sta perdendo interesse e dovete cercare questa risposta insieme. “Avere un partner che pensa insieme a te è già metà dell’opera,” dice Ohlrichs. “E se non ci arrivate insieme, è sempre utile parlare con un sessuologo. Non c’è nulla di male nel chiedere aiuto.”

Infine, è importante ricordare che non devi preoccuparti se la tua percezione del sesso è diversa ora. Secondo Ohlrichs, ti sei già messa sulla strada giusta provando diverse soluzioni. È anche meraviglioso che il tuo partner ti sostenga in questo viaggio. Hai tutti i punti di appoggio che ti servono per spiccare il volo.