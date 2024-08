Una sessuologa risponde a tutte le domande più comuni sui sex toy

Questo post fa parte del progetto LOVE IS IN THE… con MySecretCase per il lancio della linea di sex toy in collaborazione con VICE. Usa il codice MSC-vice-20 per uno sconto del 20 percento sullo shop.

I sex toy fanno parte delle nostre vite da secoli. Nell’ultima decade, poi, il mercato degli oggetti del piacere è esploso regalandoci un’infinità di forme, dimensioni, materiali, suzioni, movimenti con cui avere orgasmi o comunque un sacco di divertimento.

Eppure dobbiamo ammettere che il sex toy come argomento non è stato ancora sdoganato. Non si condividono acquisti di sex toy allo stesso modo in cui si condivide l’arrivo di una nuova Monstera in casa, né—ancora in molti casi, purtroppo—ci si confronta spontaneamente all’interno della coppia.

Intorno ai sex toy prevale ancora parecchia disinformazione, un mix di stereotipi, pregiudizi e timori che spesso colpiscono anche la masturbazione.

Abbiamo chiesto alla sessuologa Silvia Gioffreda, che fa un lavoro di divulgazione su tematiche relative alla sessualità anche su Instagram, di rispondere alle domande che qualche tempo fa i follower ci hanno rivolto in un box.

Si parla troppo poco di sex toy “maschili”. Quali sono i sex toy preferiti dagli uomini?

“Andrebbe chiesto agli uomini, ma come dici tu raramente si parla di sex toy maschili e molti uomini non sono neanche a conoscenza della loro esistenza,” dice Gioffreda. Dato che le preferenze dipendono molto dai gusti personali di ciascuno è difficile rispondere alla domanda. La cosa principale da sapere, dunque, è che rispetto a un tempo ci sono tantissimi sex toy e molta più varietà.

Le dimensioni dei sex toy (mi riferisco ai dildo) contano?

Anche qui, esordisce Gioffreda, “è una questione di gusti personali. Dimensioni, materiali, odori sono tutte caratteristiche molto importanti che cambiano completamente l’esperienza con il sex toy in questione, per questo è importante scegliere i primi sex toy con attenzione e con la consapevolezza che ci vorrà un po’ a trovare quello giusto per noi.”

Vivo ancora con i miei e ho zero privacy, sono l’unica persona che si trova a nascondere i toy in casa?

“No, non è un problema solo tuo,” dice Gioffreda. “Però, ti do una verità sconvolgente: è probabile che anche i tuoi genitori abbiano un posto dove nascondono i loro sex toy. Che poi nascondere i sex toy secondo me è il problema minore, la parte difficile quando vivi con altre persone è trovare il momento giusto per usarli.”

Cosa consigliereste a chi vuole iniziare coi sex toy in autonomia (nel senso: non all’interno della coppia)?

Per Gioffreda, la cosa fondamentale è armarsi di pazienza, “perché ci vorrà un po’ a trovare ‘quello giusto’. Iniziate con sex toy di una fascia di prezzo medio bassa, ponendo sempre attenzione alla qualità dei materiali, e una volta capito cosa vi piace veramente fatevi il regalo della vita senza badare a spese.”

Come posso spiegare ai miei genitori che acquistare sex toy è normale? Mi date un esempio di frase a prova di bomba?

Ecco cosa suggerisce Gioffreda: “Genitori, vi ricordate che quando ero piccol* il modo migliore per farmi felice era comprarmi un gioco? Ecco, anche ora che sono grande i giochi mi rendono molto felice. E sapete cosa succede se sono felice? Che studio/lavoro meglio e soprattutto riusciamo a vivere più serenamente tutti insieme in una sola casa.”

Comunque, aggiunge, “sono convinta che, se i vostri genitori sono nati dopo gli anni Sessanta, almeno un sex toy l’abbiano posseduto una volta nella vita. Chiedere per credere.”

Perché online sembra che tutti li usino, ma nella mia cerchia di amiche non se ne parla mai?

Perché “la rivoluzione sessuale che sta avvenendo intorno ai sex toy è solo all’inizio,” ma di questo passo, dice Gioffreda, la normalizzazione non tarderà. “Per ora,” aggiunge, “puoi contribuire alla rivoluzione iniziando tu il discorso con le tue amiche—scoprirai che spesso basta poco per aprire il vaso di Pandora.”

Un altro suo consiglio è quello di organizzare una sessione di shopping di gruppo.

Consigli per usare sex toy in coppia?

Per prima cosa, secondo Gioffreda, “bisogna mettere in chiaro che il sex toy non sta sostituendo nessuno, ma serve solo per arricchire l’esperienza di entrambi.”

Per l’esperta, l’anello fallico (la linea di VICE e MySecretCase ne ha uno) è “il più semplice da usare per chi è alle prime esperienze, perché favorisce la partecipazione attiva di entrambi i partner (se nella coppia almeno uno dei due ha un pene).” Per la vulva, invece, “dipende molto se stiamo cercando una stimolazione clitoridea o vaginale.”

I giochi per la stimolazione anale continuano a rimanere un evergreen (anche qui, c’è la linea di VICE e MySecretCase), secondo Gioffreda “perché regalano il piacere anale senza la fatica di doversi cimentare in una penetrazione con il pene, che richiede più pazienza, non essendo il pene perfettamente ergonomico.”

Succede che si stia talmente bene con un toy da perdere interesse per il sesso?

“Se vi rendete conto che non riuscite più a pensare ad altro, che il vostro sex toy è diventato il vostro pensiero fisso, allora bisogna fare qualcosa. Qualsiasi cosa diventi un’ossessione non è sana. Ma questi casi sono comunque casi rari,” risponde Gioffreda.

Se invece il timore è più che altro che l’uso comune possa scoraggiare dall’avere rapporti fisici con altri, la risposta è no.

Ma i toy per il clitoride possono far sì che si “perda” la sensibilità?

Questo, puntualizza Gioffreda, “rimane un falso mito. Non ci sono studi che hanno dimostrato una perdita definitiva di sensibilità nonostante l’uso prolungato di sex toy. Qualche donna ha dichiarato una minore sensibilità solo nelle ore successive all’uso—un effetto che scompariva comunque nell’arco di qualche ora/al massimo un giorno.”

