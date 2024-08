Sette metallari di cui dovreste davvero avere paura

Tra pochi giorni il caro Mariolino Manson tornerà a scaldare il pubblico della Penisola con le sue hit scomode e il suo trucco imbarazzante da goth novantiano a Roma e Villafranca, in provincia di Verona. Se le città nel 2017 sono più o meno aperte alle prediche dell’ Antichrist Superstar, lo stesso non si può dire per la meno avvezza popolazione veronese: come da copione i sit-in di preghiera e le proteste si sprecano, così come le petizioni per boicottare l’evento. D’altronde è noto che ascoltare il Reverendo significa flirtare col demonio, e i buoni cristiani vogliono evitare a tutti i costi il rischio che dal parco dello Scaligero oltre alle note di “Coma White” si levi il fiato di Satana stesso—che se poi parte il lavaggio del cervello collettivo e ci si ritrova tutti ad adorare il Diavolo nei boschi del Garda orientale è un casino.



Siccome Noisey non vuole discriminare nessuno, nemmeno la gente che va a messa, se volete firmare la petizione per impedire il concerto di Brian Warner fatelo qui, poi tornate a leggere. Perché la verità è che Warner, al netto della sua bruttezza, non è nemmeno lontanamente la peggiore influenza che i vostri figli potranno subire.

