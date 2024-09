Sono sopravvissuto una settimana a New York senza spendere un dollaro

New York, si sa, è una città cara. Il nostro Will Tilghman ha messo alla prova le sue capacità di adattamento vivendo una settimana in città senza spendere soldi—e cercando al tempo stesso di mantenere il suo stile di vita.

Per farlo, ha messo in pratica tecniche come il dumpster diving, si è offerto di lavare i piatti in cambio di un pasto e ha scroccato più cibo possibile in giro per eventi.

Per attivare i sottotitoli in italiano, seleziona la lingua dalle impostazioni e clicca sul tasto CC della barra del player.

